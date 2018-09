Promozione. Il Comprensorio liquida il Ripalimosani, vincono Termoli 2016 e Trivento

REDAZIONE

SPORT

Il Comprensorio Vairano ferma la corsa del Ripalimosani, operando il sorpasso in classifica: 2-0 per i campani che volano in alta quota trascinati dal solito bomber Marra. Vince anche l’Aurora Capriatese sul difficile campo del Biccari (4-2) confermando l’ottimo inizio di stagione. Poker e spettacolo per il Termoli 2016 sulla Santeliana (con tripletta di Impicciatore), mentre al Trivento basta un gol di De Blasio per espugnare il campo del fanalino di coda Fortore. La squadra di Viglione si posiziona alle spalle delle primissime in classifica generale: segnali incoraggianti per la truppa gialloblù.