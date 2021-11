“Promozione ed istituzione delle comunità energetiche”, la proposta di legge del Movimento 5 Stelle

I Consiglieri Andrea Greco, Angelo Primiani, Fabio De Chirico, Vittorio Nola, Patrizia Manzo e Valerio Fontana hanno presentato una proposta di legge recante “Promozione ed istituzione delle comunità energetiche”.

Obiettivo dell’iniziativa legislativa, come scrivono nella relazione illustrativa i presentatori, è quello di sostenere e promuovere la nascita di comunità energetiche sul territorio molisano, finalizzate alla tutela dell’ambiente e alla coesione economico sociale del territorio.

In quest’ottica l’articolato prevede che la Regione Molise promuova le “Comunità energetiche”, quali enti senza fine di lucro, costituite allo scopo di superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, favorendo la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili e promuovendo nuove forme di efficientamento e riduzione dei consumi energetici. A tal fine si prevede che i Comuni che intenderanno istituire una comunità energetica potranno adottare uno specifico protocollo di intesa con soggetti pubblici e privati.

La Comunità energetica –si specifica ancora nel testo presentato- incentra la sua attività sul valore dell’energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della Comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all’esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell’energia a livello locale.

La pdl passa ora all’attenzione della Commissione permanente competente che, dopo l’istruttoria prevista dal Regolamento consiliare e l’espressione del parere di rito, la invierà all’esame del Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.