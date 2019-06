Promozione del vino sui mercati esteri, 420mila euro di finanziamenti dalla Regione

Con la determinazione dirigenziale 2610 dello scorso 10 giugno, è stata disposta l’apertura dei termini per la presentazione dei progetti relativi alla misura Ocm Vino – “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”.

Risorse, pari ad oltre 420mila euro, messe a disposizione delle aziende vitivinicole molisane per la campagna 19/20. Un contributo importante a sostegno di attività di marketing e promozione dei nostri vini sui mercati internazionali.

“La Regione – sottolinea l’assessore Nicola Cavaliere – intende in ogni modo supportare, non solo dal punto di vista economico, le imprese locali all’estero. Considerato anche il successo che i nostri vini – aggiunge – negli ultimi anni hanno riscontrato fuori dai confini regionali e nazionali, diviene sempre più importante investire sulla promozione, attraverso strategie mirate e adatte alle caratteristiche del prodotto”.

Le richieste di finanziamento dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12 di mercoledì 15 luglio 2019 al Servizio Economia del Territorio in via Vico 4 a Campobasso. Per tutte le informazioni utili, è possibile consultare l’avviso pubblicato sul sito della Regione e del Psr Molise 14/20 e consultare gli uffici dell’assessorato regionale all’Agricoltura.