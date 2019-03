Promozione dei prodotti del territorio, delegazione di cinesi a San Martino

REDAZIONE TERMOLI

E’ stata una importante giornata di promozione del territorio quella che si è tenuta a San Martino in Pensilis. Nel paese bassomolisano, infatti, è arrivata una delegazione di imprenditori cinesi assieme all’associazione Forche Caudine e alla consigliera regionale Aida Romagnuolo che ha portato i saluti della Regione Molise. Gli imprenditori cinesi sono arrivati in basso Molise per conoscere da vicino i prodotti molisani in un’ottica, appunto, di promozione di quello che di buono può offrire la zona che si trova vicino alla costa e a Termoli.