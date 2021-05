Proma, la Cgil contesta le sanzioni per 8 dipendenti

Gravi violazioni della privacy sul posto di lavoro nei confronti di otto dipendenti. Sono quelle denunciate da Giuseppe Tarantino della Fiom Cgil del Molise, questa mattina, davanti allo stabilimento Proma di Pozzilii. Si tratta del controllo informatico delle presenze sul posto di lavoro per i dipendenti dell’industria che produce componenti per le auto.

Non è possibile controllare la presenza e la quantità del lavoro effettuato attraverso strumenti informatici. Non si può inserire una password anche per una breve pausa. Si tratta di strumenti vietati dalla legge.La Proma ha punito otto dipendenti per la mancata osservazione delle prescrizioni e la Cgil ha fatto ricorso al Garante ottenendo sanzioni contro l’azienda come spiega l’avvocato Giuseppe De Vito.