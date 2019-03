Proiezione di “Be Kind, un viaggio gentile nel mondo della diversità”

REDAZIONE TERMOLI

L’associazione MoliSiamo Mamme in collaborazione con la rete di Interferenze e grazie al patrocinio del Comune di Termoli organizza la proiezione/dibattito di “Be Kind, un viaggio gentile nel mondo della diversità”, domenica 10 marzo alle ore 17.00 presso i locali della Caritas Diocesana in Piazza Bisceglie 1. L’occasione è quella del #RareDiseaseDay2019 , la Giornata internazionale delle Malattie Rare, una delle ricorrenze più a cuore per l’associazione di mamme che abbraccia associate che con i propri figli sono coinvolte sul tema e che proprio grazie a MoliSiamo Mamme e i suoi progetti trovano la forza di uscire da quella solitudine che è propria di chi si prende cura di un malato raro. Quest’anno si è scelto di collaborare con la rassegna cinematografica di Interferenze che è nata proprio per riportare al centro della discussione cittadina i temi delle marginalità sociali e delle diversità attraverso la proiezione di film di qualità sui temi delle marginalità sociali e delle diversità. Be Kind di Sabrina Paravicini e Nino Monteleone, è un film autoprodotto, quasi famigliare. Nato dal desiderio di Sabrina Paravicini di fare un regalo al proprio figlio, nel corso dei mesi di lavorazione si è trasformato in un vero e proprio film e racconta il viaggio da piccolo regista di una persona diversa all’interno della diversità, intesa non come differenza, ma come ricchezza nella varietà. #RareDiseaseDay2019: Integriamo l’assistenza sanitaria con l’assistenza sociale! Una malattia viene definita “rara” quando colpisce 1 persona su 2.000: soltanto in Europa si contano circa 30.000.000 di pazienti. Supportare il riconoscimento dei diritti dei malati rari è interesse dell’intera società. Il tema di quest’anno è l’Integrazione Socio-Sanitaria: per la maggior parte delle persone che convivono con una malattia rara, così come i loro familiari o assistenti, la realtà della vita quotidiana include spesso assunzione di medicinali, visite e partecipazione a terapia fisica, utilizzo di attrezzature specialistiche e accesso a vari servizi di supporto sociale e di assistenza. Gestire queste attività di cura insieme alle normali attività quotidiane come lavoro, scuola e tempo libero può essere difficile. Chi convive con una malattia rara non deve rinunciare alla propria voglia di imparare, di inserirsi in un contesto lavorativo o socializzare. La dodicesima edizione della Giornata delle malattie rare è un’opportunità per essere parte di un appello globale a responsabili politici, operatori sanitari e servizi di assistenza per coordinare meglio tutti gli aspetti dell’assistenza per le persone che convivono con una malattia rara, al fine di affrontare le sfide che affrontano ogni giorno. ASSOCIAZIONE MOLISIAMO MAMME: è un associazione che ha lo scopo di creare una rete solidale di mamme basata sull’ aiuto reciproco. Attraverso progetti di auto mutuo aiuto, corsi e azioni di sensibilizzazione, in due anni di attività MoliSiamo Mamme ha costituito un gruppo di donne pronte fianco a fianco nel confrontarsi su temi particolari come la disabilità dei propri figli, la solitudine spesso implicita nel ruolo di mamma, il lavoro e la socialità. L’attenzione verso le malattie rare è un pretesto per l’Associazione per riportare all’attenzione pubblica il tema della Diversità quale risorsa, oltre ad essere un momento di grande confronto ed empatia per le associate e le proprie famiglie coinvolte in una patologia o una sindrome rara. INTERFERENZE, Cinema per la solidarietà sociale: nasce dalla connessione di due mondi differenti, quello di associazioni che promuovono cultura sul territorio e quello di organizzazioni che lavorano nel vasto mondo del sociale. Attraverso il linguaggio cinematografico Interferenze propone la visione gratuita di film di qualità sui temi delle marginalità sociali e delle diversità, riportandoli al centro della discussione collettiva cittadina. RETI, ASSOCIAZIONI ED ENTI PROMOTORI: Il Centro Diurno, Tempi Moderni , Consulta per le disabilità del Comune di Termoli, Associazione Fa.c.e.d. , Sprar “Rifugio Sicuro”, La città invisibile.