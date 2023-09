Progresso? Questo sconosciuto

L’estate del 2023 volge malinconicamente al termine. E’ stata una stagione bizzarra con alti e bassi. Temperature tropicali si sono alternate a giornate dal tipico sapore autunnale. Ciò che invece è rimasto immobile come un tetro simulacro è la sconcertante situazione della viabilità molisana. Anche in questa stagione estiva gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con semafori, deviazioni e varianti, soprattutto sulla Strada Statale 647, ovvero la Bifernina. Questa arteria costruita oltre 35 anni fa è sottoposta ad un monitoraggio continuo per evitare disastri sul tipo del ponte Morandi e per provvedere alla sua manutenzione, in quanto le parti ingegneristicamente più ardite si trovano immerse nelle acque dell’invaso artificiale denominato Liscione. E’ ovvio che tutto ciò sia assolutamente necessario ma sono oltre due anni che la Statale 647 non è più percorribile senza lunghe attese ai semafori o incolonnati in interminabili code, soprattutto nel periodo estivo. Lo stato in cui versa la Bifernina ci consente di manifestare sommessamente le nostre perplessità sullo stato di salute del sistema viario regionale. L’espressione il “Molise non esiste” forse è originato anche dalla imbarazzante inadeguatezza delle strutture viarie e ferroviarie che ancora nel XXI secolo mantengono il Molise ai margini dei flussi commerciali che contano. Un altro “gioiello” da menzionare è la tratta ferroviaria Campobasso-Roma, linea che solo ultimamente si sta tentando faticosamente di elettrificare per consentire uno sbocco più rapido ed efficiente verso la capitale. Tutto questo è vergognoso e non è da escludere che sia uno dei motivi principali di abbandono del territorio da parte delle ultime generazioni che non possono essere penalizzate e rimanere escluse dal progresso solo perché nella nostra regione è mancata una efficace programmazione volta a collocarci sullo stesso livello di altre realtà regionali più evolute. A questo punto è normale cercare delle responsabilità. La nostra classe politica locale è la prima chiamata in causa, non ha mai brillato per capacità e lungimiranza e quella nazionale non è stata in grado di svolgere un’attività capace di porre il Molise al centro dell’attenzione governativa in modo da strappare la nostra regione da un torpore che la relega ad una arretratezza che i molisani non meriterebbero. I nostri politici danno la sensazione di azzuffarsi quotidianamente per questioni marginali, invece di coalizzarsi in una azione sinergica e costringere il Governo centrale, di qualunque colore politico sia, a ricordarsi che il Molise esiste e merita la massima attenzione perché in grado di esprimere delle vere e proprie eccellenze. E’ mancata una programmazione seria ed avveduta, si è andati avanti alla giornata, pensando male all’oggi e mai al domani con una pianificazione sostenibile. Sembra che le stanze dei bottoni molisane siano frequentate da dilettanti allo sbaraglio, favoriti forse, anche da un atteggiamento quasi rassegnato dei cittadini che purtroppo non riescono a provocare un radicale cambio di marcia e di prospettiva. Per quanti anni ancora dovremo impiegare quattro ore per raggiungere Roma e oltre un’ora per percorrere i 70 chilometri che ci separano da Termoli?

Maurizio Colitti