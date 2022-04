Programmmazione fondi europei e Pnrr, il M5S: “Manca una visione del Molise di domani”

I pentastellati attaccano la maggioranza in Consiglio regionale: “Non è compatta e manca di anima e cuore. Ci siamo trovati centinaia di pagine da approvare in sole due ore”

“Arriveranno 402 milioni dai fondi strutturali, 416 milioni dal Pnrr, oltre 500 milioni dal Fondo di Sviluppo e Coesione, ai quali dobbiamo sommare i fondi di Sviluppo rurale e i trasferimenti ordinari statali. Questo l’enorme fiume di denaro, pari a circa 1,5 miliardi di euro, che dovrebbe arrivare in Molise. Tanto soldi che dovevano essere ben appostati, a valle di una fitta concertazione con il Consiglio regionale e con il partenariato economico e sociale. Invece, ci siamo trovati centinaia di pagine da approvare in sole due ore. Ennesima dimostrazione di come questa maggioranza non sappia fare quadrato con tutte le forze in campo, neanche quando si decide il futuro della nostra regione”. È quanto afferma in una nota il gruppo consiliare del M5S, secondo cui “il documento di indirizzo votato ieri dalla sola maggioranza, neanche compatta in verità, manca di anima e cuore. È formalmente corretto, ma sembra proprio non raccogliere la sfida di rilanciare una regione moribonda”.

La Transizione energetica “non è un qualcosa di astratto, dovremmo avere un’idea chiara e lungimirante su cosa finanziare per realizzarla. Ma siamo ancora, da anni, in attesa dei documenti che dovrebbero essere alla base di questa programmazione: piano paesaggistico e dei rifiuti, piani di gestione per le Reti Natura 2000, piano cave e discariche, piano energetico, tanto per citarne alcuni. Manca anche una seria riflessione sulla gestione delle acque, dove attendiamo uno studio dell’Autorità di bacino dell’Italia meridionale”.

Per gli esponenti M5S, “mancano idee chiare e praticabili per quanto riguarda la ‘Zona economica speciale’, la ‘Strategia nazionale aree interne’ e la ‘Strategia di specializzazione intelligente’. Il Molise ha un disperato bisogno di intraprendere la strada della Transizione digitale. Nei giorni scorsi, l’ingegnere di un’azienda innovativa ci raccontava che, solo per avere una connessione internet dignitosa, ha dovuto installare 4 antenne, nonostante ci fosse una cabina della fibra ottica a 100 metri dall’azienda: mancavano gli ultimi metri di collegamento.

A questi temi “si lega il problema dei problemi della nostra regione: il lavoro. Istruzione e formazione erano tra gli assi del Fondo Sociale Europeo 2014-20. Ci aspettavamo un coinvolgimento del Consiglio nella redazione di un piano di rilevazione dei fabbisogni occupazionali. Si dovrebbero ascoltare le aziende per puntare sulle figure professionali che mancano. Quando si parla di lavoro, un ruolo cruciale è giocato anche dai Consorzi industriali, che attendono una riforma da tempo immemore”.