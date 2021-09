Programmazione 2021/2027, continua consultazione partenariato

In questa fase, l’obiettivo è quello di definire le priorità di investimento per ogni settore del tessuto economico e sociale della regione, facendo riferimento alle idee e alle esigenze espresse attraverso i questionari proposti al partenariato. I contributi pervenuti saranno discussi in modo approfondito durante i due focus tematici on line in programma: il 23 settembre 2021, dalle 10 alle 13, si parlerà di “Istruzione, Formazione e Inclusione Sociale”. Il focus sarà moderato dall’esperto Sergio Vasarri e chiude la parte della consultazione dedicata all’Obiettivo di Policy “Un’Europa più sociale”, riferito al settore dell’occupazione e mercato del lavoro (oggetto di un primo focus nel mese di luglio 2021) e dei settori dell’istruzione/formazione e dell’inclusione sociale; il 24 settembre 2021, dalle 10 alle 13, il tema trattato sarà quello della “Transizione digitale”. Il focus sarà moderato dall’esperto Paolo Strangis e rappresenta la chiusura del percorso consultivo rispetto all’Obiettivo di Policy “Un Europa più intelligente”, riferito ai settori di “ricerca, innovazione e tecnologie avanzate”, “digitalizzazione per i cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche” e “competitività e competenza”. Il programma delle giornate prevede la presentazione degli esiti della rilevazione regionale per i temi oggetto dei focus, esposti dal direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale – AdG del POR FESR FSE Molise 2014-2020 e dagli esperti. A seguire, il partenariato illustrerà le proprie proposte, in termini di politiche pubbliche, tipologie di intervento, azioni e strumenti e saranno analizzati e discussi i fabbisogni emersi e da affrontare con il prossimo Programma operativo. I due momenti di dialogo si terranno con la partecipazione del presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali di riferimento.