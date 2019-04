Programmazione 2019, l’opposizione boccia la giunta

Discussione fiume sul bilancio. Ieri pomeriggio il documento economico è approdato in Consiglio comunale. Fino al tardo pomeriggio si sono susseguiti gli interventi dei consiglieri. La seduta si è aperta con l’ufficializzazione dell’ingresso in giunta di Linda Dall’Olio e l’ingresso in Consiglio di Giuseppina Melaragno che aderirà al gruppo “Isernia Migliore”.

Tornando al DUP e al bilancio di previsione, non sono mancate le critiche da parte della minoranza. Il sindaco d’Apollonio ha illustrato il documento unico di programmazione triennale il sindaco ha fatto il punto della situazione.

Assunzioni. Sblocco turnover, assunzioni a fronte di pensionamento di vecchiaia, anno per anno. Dal 2019 a ogni pensionamento corrisponderà un’assunzione. Queste le più importanti novità inserite all’interno del documento per quanto riguarda le assunzioni, soprattutto riguardo la Polizia Municipale.

Opere pubbliche. Sul fronte del piano triennale delle opere pubbliche il primo cittadino ha presentato al Consiglio i principali interventi per quel che concerne le annualità in corso. Tra questi la realizzazione di una palestra nel quartiere San Lazzaro, nei pressi della scuola “Tagliente”; lavori di manutenzione alla rete idrica e fognaria e, soprattutto, numerosi interventi riguardantPi le scuole cittadine, con l’obiettivo di riportate gli istituti scolastici in centro città. Infine, un accenno alla realizzazione della piscina comunale e al project financing relativo all’’ampliamento del cimitero

Le critiche. Al documento, però, non sono mancate le critiche da parte della minoranza. «Di programmazione non vedo nulla. Mi sembrano quasi tutte spese ordinarie. Il dato di fatto è che le decisioni di questa città vengono prese all’esterno, siamo in balia di assessori regionali e deputati», ha dichiarato in merito il consigliere Rita Formichelli. Critico anche Gianni Fantozzi, capogruppo dei Popolari, il quale ha sottolineato l’immobilismo che affligge l’amministrazione comunale. «Saremo la minoranza all’interno della maggioranza», ha proseguito Fantozzi.

«Ventimila abitanti otto assessori. Nemmeno Roma ne ha tanti. Le riunioni di giunta tra un po’ si faranno all’auditorium per necessità di spazio. Volevo ringraziare il gruppo Isernia Migliore che sta sostenendo un sindaco e un’amministrazione che non sta facendo nulla», forti le parole di Raimondo Fabrizio (Forza Italia) che non ha risparmiate le critiche al Dup e all’operato degli assessori. Molto forti anche le critiche di Cosmo Tedeschi: «Se si è incompetenti bisogna andare a casa».

La difesa. A difesa dell’esecutivo Nicola Moscato, capogruppo di “Isernia in Comune”: «Ci criticano perché riceviamo i finanziamenti. Ma questi fondi ci vengono dati perché stiamo lavorando. A chi ci critica per gli interventi alla villa comunale o per le scuole, vorrei ricordare quanto è stato fatto dalle presenti amministrazioni, ossia nulla. Dalle opposizioni nessuna proposta. Probabilmente amministrare è difficile, fare opposizione è facile ma qui non si riesce a fare nemmeno questo».