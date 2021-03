Programma PINQuA, c’è anche Campobasso tra le candidature: opportunità con contributo massimo da 15 milioni

Il programma innovativo sulla qualità dell’abitare, o più semplicemente PINQuA, è l’opportunità – prevista dalla Legge di Bilancio 2020 – di rigenerare le aree abitative periferiche esposte a disagio socioeconomico. Un bando da 854 milioni di euro finito in Gazzetta Ufficiale lo scorso mese di novembre, per il quale è prevista l’accettazione di almeno un progetto per regione. Ciascun ente locale può presentare un massimo di tre proposte con contributo massimo da 15 milioni di euro ciascuna.

Nelle ultime ore anche Campobasso ha approvato lo studio di fattibilità eccezionale – cantiere della transizione – che verrà candidato al programma innovativo nazionale. Una opportunità sulla quale l’amministrazione ha lavorato duramente, tenendo ben presenti i tempi ristretti (scandenza prevista dal bando il 16 marzo per la presentazione delle proposte progettuali standard) e l’approfondito dossier di valutazione delle aree da inserire. Non manca la fiducia: entro novanta giorni saranno stilate le graduatorie.

Tra gli interventi per i quali si chiede il finanziamento troviamo la riqualificazione del terminal bus (3,2 milioni); la riqualificazione del patrimonio edilizia sociale di via Liguria, via San Giovanni, via Toscana (3,8 milioni circa); riqualificazione piscina comunale (2 milioni); il Teatro Greco Parco San Giovanni (650mila euro); riqualificazione Parco Scarafone e percorsi di mobilità sostenibile (4 milioni). L.L.