Programma per la non autosufficienza 2019/2021, domani l’incontro

REDAZIONE

Si svolgerà domani, giovedì 20 febbraio, alle ore 11.00, presso la sede dell’ex Giunta Regionale, in via XXIV Maggio 130 a Campobasso l’incontro di concertazione con il partenariato istituzionale e gli Enti di Terzo settore sul Programma per la non autosufficienza 2019/2021. Lo comunica l’Assessore regionale alle politiche sociali Luigi Mazzuto che auspica la più ampia partecipazione da parte dei rappresentanti degli Ambiti Territoriali Sociali, dell’ANCI, dell’ASReM e delle associazioni impegnate nella tutela e nella promozione dei diritti delle persone in condizioni di disabilità grave e gravissima. «Si tratta di un provvedimento programmatorio che recepisce il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza e, per la prima volta, indica le risorse da mettere a disposizione dei disabili per il prossimo triennio. Siamo di fronte ad importi significativamente più consistenti rispetto ai precedenti anni: parliamo di oltre 4 milioni di euro per annualità il che consentirà agli Ambiti di rispondere ad un maggior numero di richieste. Vengono riproposti gli interventi già realizzati in passato: contributo economico per i caregiver, assistenza domiciliare, progetti per l’autonomia dei minori disabili, sostegno alle attività sperimentali dei Centri socio-educativi. Resta a regia regionale la gestione delle risorse destinate ai malati di SLA e di SMA».