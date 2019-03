Progetto ‘Via Donna’, Comune e Fidapa intitolano una rotonda a Rosa Fazio Longo

REDAZIONE TERMOLI

Dopo l’intitolazione della rotonda di Largo Regina Elena a Rosa Fazio Longo che si è tenuta questa mattina a Termoli e in occasione della giornata dedicata alla donna, il Comune di Termoli e la Fidapa hanno portato a termine il progetto ‘Via Donna’. Si tratta di un progetto della Fidapa di Termoli che ha lo scopo di individuare figure di rilievo da presentare all’Amministrazione comunale nell’ambito di un percorso nazionale sulla parità di genere nella toponomastica. A tale scopo è stata proposta una riflessione agli studenti delle scuole secondarie di primo grado attraverso un concorso. Le classi II H del plesso ‘Schweitzer’ e II C del plesso ‘Bernacchia’, guidate dalle docenti Anna Maria Lalli e Francesca De Gregorio, hanno analizzato le biografie di cinque donne della storia contemporanea che si sono distinte per impegno professionale e umano: Luisa Spagnoli, Valeria Solesin, Rita Fossaceca, Isabella De Capua e Rosa Fazio Longo. La giuria ha decretato vincitrice la molisana Rosa Fazio Longo, eletta come Deputata al Parlamento Italiano nella prima legislatura.