Progetto “Vi.Nar.S. – Empowerment”, domani a Campobasso l’evento conclusivo

Promossi interventi, sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività laboratoriali per l’infanzia e dell’adolescenza con il diretto coinvolgimento dei giovani tra 11 e 17 anni

Domani mercoledì 25 maggio, alle ore 9:00 presso l’Auditorium dell’Ex GIL di Campobasso in Via Milano, si terrà l’vento finale del progetto “Video-NArrazione Sociale per la promozione di empowerment tra i giovani – (Vi.Nar.S. – Empowerment)”.

Il progetto, che ha avuto il Comune di Campobasso, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, come soggetto capofila, è stato ammesso a finanziamento a valere sull’Avviso pubblico “Educare” del Dipartimento per le Poltiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri – e ha inteso promuovere interventi, sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività laboratoriali volti all’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso il diretto coinvolgimento dei giovani di età compresa tra 11 e 17 anni, nella promozione della non-discriminazione, dell’equità e dell’inclusione sociale, attraverso l’apporto di Enti Locali, Scuole e soggetti del Terzo settore impegnati sul territorio nella promozione dell’inclusione sociale di persone con “fragilità”.

I Partner del progetto sono stati: la Cooperativa Sociale Kairos, la Cooperativa Sociale BeFree, e l’Associazione Culturale Lilly.

In occasione dell’evento finale del 25 di domani è previsto l’intervento di sensibilizzazione e informazione da parte dei soggetti partner dell’ATS di Campobasso: la Kairos Coop.Sociale Arl Onlus- ETS, la Societa’ Cooperativa Sociale Befree e l’Associazione Culturale Lilly, oltre che la testimonianza dei ragazzi e ragazze che hanno partecipato al progetto e la proiezione dei cortometraggi da loro realizzati.