Progetto Sport di Classe 2019, le feste finali

REDAZIONE

A conclusione del Progetto Sport di Classe 2019, il Comitato Regionale CONI Molise ha organizzato un trittico di feste finali che si svolgeranno nei giorni di martedì 4 giugno all’Antistadio “Campo Acli” di Campobasso per le scuole viciniore al capoluogo di regione, il giorno mercoledì 5 giugno allo Stadio Comunale “Cannarsa” di Termoli per le scuole viciniore al centro adriatico ed il giorno giovedì 6 giugno allo Stadio Comunale “Lancellotta”di Isernia per le scuole della provincia pentra. Alle feste, che si svolgeranno dalle 10.00 alle 12.00, ogni plesso scolastico che ha preso parte al progetto parteciperà con una rappresentativa accompagnata da un insegnante e dal tutor di Sport di Classe che ha lavorato con i docenti di educazione motoria. Interverranno circa 1700 alunniin rappresentanza di 90 plessi che hanno effettuato l’attività del progetto nel corso dell’anno scolastico; un progetto ambizioso, al suo quinto anno di svolgimento, nato dall’accordo tra MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) e CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dopo la proficua esperienza del Progetto di Alfabetizzazione Motoria e del Progetto Primaria. Alla festa di Campobasso parteciperanno 29 plessi: IC D’Ovidio CB, IC Montini CB (De Gasperi e Mascione), IC Petrone CB, IC Jovine CB, Campodipietra, Ferrazzano, Gildone, Toro, Jelsi, Riccia, Baranello, Busso, Castropignano, Fossalto, Torella del Sannio, Sant’Elia a Pianisi, Pietracatella, Monacilioni, Vinchiaturo, Guardiaregia, Mirabello Sannitico, Cercepiccola-San Giuliano del Sannio, Sepino, Colle d’Anchise, Ripalimosani, Petrella Tifernina, Campolieto e Lucito. Alla festa di Termoli parteciperanno 27 plessi: II Circolo Termoli (Via Maratona), III Circolo Termoli, Campomarino (Centro e Nuova Cliternia), Larino (Rosano e Novelli), Castelmauro, Acquaviva CC, Guardialfiera, Lupara, Montefalcone, Montenero di Bisaccia, Mafalda, Tavenna, Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni, Palata, Montecilfone, S.ta Croce di Magliano, Rotello, Bonefro, Colletorto, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Portocannone, Ururi e Casacalenda. Alla festa di Isernia parteciperanno 34 plessi: IS Don Bosco, IS San Pietro Celestino, IS San Leucio, IS San Lorenzo, Venafro (Centro e Camelot), Sesto Campano, Venafro “Pilla”, Pozzilli, Montaquila, Monteroduni, Macchia d’IS, Sant’Agapito, Agnone San Marco e Marinelli, Belmonte del Sannio, Poggio Sannita, Frosolone, San Pietro in Valle, Castelpetroso, Macchiagodena, Colli a Volturno, Fornelli, Montenero Valcoc., Cerro al Volturno, Rionero Sannitico, Forli del Sannio, Miranda, Pettoranello di Molise, Carpinone, Pescolanciano, Carovilli, Capracotta, San Pietro Avellana e Vastogirardi. Migliorare le competenze motorie e gli stili di vita della persona attraverso l’educazione motoria e sportiva nella scuola primaria è la finalità del Progetto Sport di Classe che persegue anche l’obiettivo di attuare e portare a regime un corretto ed uniforme programma di educazione fisica nella scuola primaria. Nelle scuole molisane il Progetto è stato attuato con successo ed ha riscosso molti consensi da parte dei Dirigenti Scolastici degli istituti destinatari dell’iniziativa che termina alla fine dell’anno scolastico e che il CONI Molise saluterà con queste feste organizzate come momento conclusivo del progetto, l’occasione per verificare anche i risultati ottenuti al termine del percorso.