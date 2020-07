Progetto spiagge sicure, protocollo d’intesa tra Regione e Comuni

È stato stipulato, questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo Vitale, il protocollo d’intesa tra la Regione Molise e i Comuni di Campomarino, Montenero di Bisaccia, Petacciato e Termoli, relativo al Progetto spiagge sicure. Presenti il presidente della Regione Molise, Donato Toma, l’assessore alle Attività produttive, Vincenzo Cotugno, i vertici Asrem, oltre ai sindaci dei quattro comuni rivieraschi molisani. L’iniziativa riguarda la gestione delle spiagge libere in sicurezza, a seguito della pandemia Covid 19, nell’ambito del progetto denominato Due Mari – Next Generation Tourism Development, cofinanziato dall’Unione europea tramite lo Strumento di assistenza Pre-Adesione IPA II, nell’ambito del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020.

Il Progetto prevede: presenza di steward e hostess per l’accoglienza, accompagnamento e informazione ai bagnanti, bagni autoigienizzanti, differenziazione dei percorsi di accesso/uscita dalla spiaggia, paletti distanziati per il posizionamento degli ombrelloni, cartellonistica informativa alla fruizione con Qr code per la lettura da smartphone, inserimento delle attività di progetto nei canali di comunicazione regionali e nazionali.

Le risorse a disposizione ammontano a 150.000,00 euro, ripartite in base ai chilometri di spiaggia libera ricadenti nel territorio di ciascun comune.