Progetto Res, dai rifiuti ai tessuti: presentata la nuova iniziativa del Gruppo Valerio

“Un vero e proprio progetto industriale green ed ecosostenibile, un segnale per il Molise ma anche una sfida per tutto il Mezzogiorno, un patto tra impresa e università in nome della ricerca e dell’innovazione”. Così Antonio Lucio Valerio all’inaugurazione del nuovo centro di ricerca Polymères – Sustainable innovations in plastic, al Bruco di via dell’Industria a Pozzilli, una vera e concreta applicazione di economia circolare, capace di dare risposte alla transizione ecologica protagonista del PNRR e di rilanciare una nuova impresa di filiera integrata, prevedendo la gestione dell’intero processo produttivo che dalla raccolta dei rifiuti porti alla realizzazione di tessuti e capi di abbigliamento ecosostenibili.

Il progetto RES – recupero etico sostenibile, nato dall’esigenza di creare un ciclo vitale dei materiali di scarto con l’utilizzo delle tecniche più innovative per la lavorazione delle plastiche, è stato introdotto e illustrato da Antonio Lucio Valerio. “Il centro di ricerca a supporto del progetto RES si propone di mettersi al servizio dell’economia circolare, partendo dalle plastiche fino ad arrivare a dare nuova vita ai materiali di scarto tramite la creazione di materie prime seconde”. Così hanno commentato gli altri partner del Gruppo, Antonio Alessandro Valerio e Maria Valerio.

Nel corso dell’evento, sono intervenute personalità del mondo accademico, imprenditoriale e politico, con il collegamento video con la sottosegretaria Todde e l’economista Cottarelli. Nell’intervista in allegato Antonio Alessandro Valerio spiega l’iniziativa imprenditoriale del progetto Res.

