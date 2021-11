Progetto regionale ScuoLab, quando la scuola diventa un laboratorio di idee per il lavoro

La pandemia non ferma la scuola. Un laboratorio che si inoltra nella natura per farne un progetto di valorizzazione territoriale.

Con il Bando regionale Scuolab, promosso dall’assessorato regionale alla formazione, il mondo della scuola sperimenta attivamente metodologie e tecniche che avviano allo sviluppo di una mentalità imprenditoriale per creare un corretto e qualificante inserimento lavorativo.

Gli istituti tecnici, allineandosi ad una forma mentis europea, anche su impulso del MI (Ministero dell’Istruzione), stanno fruendo di nuovi input per la valorizzazione della conoscenza tecnica e delle avanguardie educative applicabili in ogni settore di lavoro.

Lunedì 15 novembre, presso l’aula Magna dell’Istituto Pilla, in Via Veneto, 21 a Campobasso, a partire dalle ore 11:00, L’Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio di Campobasso presenterà i prodotti finali realizzati dagli alunni sotto la guida dei docenti specializzati, a conclusione del progetto regionale in collaborazione con gli Enti partners.

Nella stessa occasione saranno sottoscritte le convenzioni con l’ordine dei Geologi del Molise e il Collegio dei Geometri della Provincia di Campobasso per una futura collaborazione nell’ambito dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2022/ 2023.

All’evento parteciperanno le Istituzioni scolastiche, i Rappresentati degli Ordini professionali afferenti, le autorità civili e politiche. Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Progetto ScuoLab, incisivo è stato l’aspetto metodologico, inclusivo e di partenariato per lo sviluppo delle competenze specifiche

Il principale strumento di inclusione è stata l’attività di gruppo, svolta attraverso l’operatività delle studentesse e degli studenti che si sono interfacciati con le professionalità presenti sul territorio, favorendo il cooperative learning, il tutoring tra pari e peer to peer, con uno scambio didattico e di informazione e di collaborazione costruttiva.

I prodotti realizzati che verranno presentati sono: – un database per la segnaletica verticale di Campobasso; – un progetto di riqualificazione del Bosco Mazzocca di Riccia. Il database della segnaletica troverà impiego nel sistema informativo in sviluppo presso il Comune di Campobasso così come deciso attraverso il protocollo di intesa tra il Comune di Campobasso, l’I.I.S.S. “L. Pilla” e il Collegio dei Geometri e geometri Laureati della provincia di Campobasso, del 13-01-2020 (prot. 0000163 – II.9.1).

Il progetto di riqualificazione del bosco sarà a disposizione del Comune di Riccia attraverso la realizzazione di file in formato DWG e PDF e di un plastico ad hoc realizzato con la stampante 3D.

I partenariati sono stati di due tipologie: didattico e produttivo. Il partenariato didattico, sottoscritto con il Collegio dei Geometri della provincia di Campobasso, con l’Ordine dei Geologi del Molise e con l’azienda fornitrice dei rilevatori GPS, ha indirizzato gli alunni ad un percorso di formazione attraverso lezioni frontali, seminari in presenza e online (in base all’emergenza COVID-19) e con laboratori applicativo-dimostrativi (relativi all’uso degli strumenti).

Il partenariato produttivo è quello accordato con i Comuni di Campobasso e Riccia con i quali sono stati realizzati il database delle posizioni della segnaletica verticale nel centro di Campobasso e il rilievo completo della località “Bosco Mazzocca” di Riccia.