Progetto Re-grow city, assegnato alla Lai il secondo locale gratis

Rivitalizzazione del centro storico di Isernia. Consegnato dal Comune il secondo locale destinato ad accogliere gratuitamente un “pop-up shop del progetto Re-grow city”. Si trova in corso Marcelli ed è stato assegnato alla cooperativa L.A.I., che lo userà per lo sviluppo di attività di comunicazione, immagine ed esposizione di prodotti dell’artigianato e dell’agricoltura locale, nonché azioni di promozione culturale. I gestori hanno la disponibilità gratuita del locale per sei mesi. L’auspicio è che le favorevoli condizioni di localizzazione temporanea, consentano la sperimentazione delle attività e la stipula di successivo contratto che possa rendere permanente la sede aziendale.