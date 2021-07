Progetto Pon “Scacchi a scuola”, Serena Prioriello sul gradino più alto del podio

Si è concluso il progetto PON “Scacchi a scuola” che ha coinvolto il liceo Scientifico di Bojano: la manifestazione si è svolta dal 15 al 29 giugno ed ha visto la partecipazione di 16 alunni e degli istruttori federali Francesco Terzano e Antonio Petruccioli (a fare da tutor è stato Claudio Spina). Ad aggiudicarsi la kermesse è stata Serena Prioriello; secondo posto per Aurora Perrella mentre sul terzo gradino del podio si è piazzato Francesco Iannetta. Una manifestazione, quella che si è svolta presso l’istituto matesino, che è stata un autentico successo in quanto al di là del torneo e delle vittorie o delle sconfitte ha visto i partecipanti mettersi in gioco. Un gioco, quello degli scacchi, che aiuta a sviluppare capacità di calcolo e in generale abilità analitiche; ma non solo, perché gli scacchi aiutano anche la visione d’insieme, l’intuito, la memoria visiva e la capacità di associazione.