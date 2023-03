Progetto Polis, nasce il nuovo Ufficio Postale rinnovato. La soddisfazione del Comune di San Massimo

San Massimo accoglie con entusiasmo l’apertura del nuovo ufficio postale, completamente rinnovato grazie al progetto Polis di Poste Italiane. L’ammodernamento dell’ufficio è stato possibile grazie alla collaborazione tra Poste Italiane e il comune, che hanno lavorato insieme per garantire ai cittadini un servizio postale all’avanguardia.

“L’ufficio postale – si legge in una nota del Comune di San Massimo – è stato completamente ristrutturato, con l’obiettivo di offrire ai cittadini servizi moderni e innovativi. Grazie al progetto Polis, è stato possibile introdurre nuovi servizi, come la possibilità di prenotare il servizio di raccomandata online o il ritiro della posta in qualsiasi momento della giornata grazie alla consegna diretta presso la cassetta postale.

L’apertura del nuovo ufficio postale dopo i lavori del progetto Polis di Poste Italiane rappresenta un passo in avanti per la modernizzazione dei servizi postali.

In particolare, l’introduzione dei nuovi sportelli self-service rappresenta un vero e proprio vantaggio per i clienti, i quali possono effettuare le operazioni di cui hanno bisogno in modo più rapido e autonomo. Grazie a questi sportelli, infatti, è possibile ritirare raccomandate e pacchi, effettuare ricariche telefoniche, pagare bollettini e molto altro ancora, senza dover aspettare in coda per essere serviti. Questa innovazione rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma per il servizio postale, che si sta adattando alle esigenze dei clienti moderni.

Ma non è tutto. Grazie al progetto Polis di Poste Italiane, l’ufficio postale è stato dotato anche di nuove tecnologie per la gestione delle code e degli appuntamenti, che riducono i tempi di attesa e migliorano la fluidità nell’accesso ai servizi. I clienti possono prenotare un appuntamento in anticipo e recarsi in ufficio solo quando è il loro turno, evitando così di passare ore in coda e di dover rinunciare ad altri impegni.

Ancora una volta l’impegno del comune, con la partecipazione al progetto Polis, rappresenta un segnale di attenzione alle esigenze della comunità locale e della sua crescita, non solo dal punto di vista delle infrastrutture, ma anche per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti. Grazie alla collaborazione tra Poste Italiane e il comune, l’ufficio postale di San Massimo diventerà un punto di riferimento per i cittadini, che possono usufruire di servizi moderni e all’avanguardia”. (foto in alto e in home page di archivio)