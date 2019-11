Progetto per illuminare l’anfiteatro di Larino, premio per l’Usr Molise

Il riconoscimento all’Ufficio Scolastico è stato assegnato a Napoli durante il contest per la sostenibilità al Sud

CAMPOBASSO. L’Ufficio scolastico regionale del Molise con il progetto per illuminare l’anfiteatro romano di Larino è tra i vincitori del “Premio 3×3 – II contest per la sostenibilità al Sud”, il riconoscimento ai migliori progetti per lo sviluppo del Mezzogiorno realizzati con i Fondi Europei promosso da FPA, società del gruppo Digital360. Il Premio è stato assegnato oggi, 13 novembre, a Forum Pa Sud, il Festival della Coesione per la sostenibilità che si svolge a Napoli al Campus dell’Università Federico II di San Giovanni a Teduccio. L’obiettivo del progetto dell’Usr Molise è contribuire, tramite l’innovazione tecnologica sostenibile alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale, sensibilizzando le future generazioni. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco Molise, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, ed è stata realizzata dagli studenti degli istituti scolastici Ipsia di Montenero di Bisaccia e Ipia “Montini-Cuoco” di Campobasso, insieme ad altre istituzioni del territorio come la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio ed il Polo Museale del Molise. Il progetto è stato realizzato con il Bando “Futuro Presente”, Associazione Italiana Giovani per l’Unesco e Miur-D.G. Studente.