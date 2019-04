Progetto Mo.Mo., delegazione del Mozambico da oggi in visita a Campobasso

CAMPOBASSO

‘Mo.Mo.2019’ è il nome del progetto organizzato dall’associazione O.T.L., che si occupa di Promozione Sociale e che opera sul territorio regionale, in collaborazione con il Comune di Campobasso. Nell’ambito di tale progetto, questa mattina, nella sala del consiglio comunale di Palazzo San Giorgio, Campobasso ha accolto la delegazione governativa e del partenariato economico dello Stato estero del Mozambico, Regione di Mossouril (Zona Franca di Sviluppo, di cui fa parte l’Isola di Mozambico), per l’apertura della tre giorni di visita della stessa delegazione alla città. Un progetto nato per allacciare, con lo Stato del Mozambico, rapporti di gemellaggio e partnership istituzionale, culturale ed economica. «È nostra intenzione allacciare accordi convenzionali specifici con il Comune di Campobasso, con l’Università degli Studi del Molise e con i principali operatori delle aziende enogastronomiche locali» le parole della delegazione del Mozambico. Dopo l’incontro istituzionale in Comune, la delegazione mozambicana ha visitato alcuni centri di accoglienza per extracomunitari di Campobasso. Successivamente hanno incontrato l’assessore al Turismo della Regione Molise, Vincenzo Cotugno, e visitato la mostra fotografica di Steve McCurry presso Fondazione Molise Cultura. Nel pomeriggio tour della città di Campobasso con la visita del Borgo, il Museo dei Misteri e quello Sannitico. In serata, la delegazione del Mozambico ha partecipato, al Castello Monforte, ad una rappresentazione storica in costume a cura dell’Associazione Crociati e Trinitari.