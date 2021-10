Progetto Isernia ‘scarica’ Tedeschi: “Sostegno a Melogli”

“A seguito di un’attenta valutazione del risultato elettorale, dei programmi di coalizione, dell’assetto politico-istituzionale riguardante la città di Isernia interessata dalle recenti elezioni amministrative, – si legge in una nota – i candidati della lista civica Progetto per Isernia hanno deciso di dare il proprio sostegno elettorale al candidato Sindaco Gabriele Melogli.

Detta decisione è maturata a seguito della scelta del candidato Sindaco Cosmo Tedeschi “di assumere un orientamento di riflessione libera e di responsabilità costruttiva per il bene e il futuro della città di Isernia”.

L’Avvocato Melogli, nei numerosi incontri intrattenuti tra le parti, ha chiarito che “l’ospedale di Isernia non si tocca” e che la sua azione politica “sarà diretta alla difesa e al potenziamento del nosocomio isernino e non consentirà a nessuno di poterlo minimamente scalfire con provvedimenti lesivi del diritto alla salute dei cittadini isernini”.

Abbiamo altresì avuto convergenza di intenti sui temi del lavoro ai giovani, dell’Università e della riqualificazione urbana dell’intera città, con particolare attenzione ai quartieri del Centro Storico, di San Lazzaro e delle borgate.

Nel ringraziare i cittadini che ci hanno votato, gli chiediamo di esserci vicini nel sostenere l’Avvocato Gabriele Melogli a Sindaco della città di Isernia.”