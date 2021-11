Progetto europeo “RegionArts”, incontro a Palazzo Vitale

Si è svolto presso il Parlamentino di Palazzo Vitale a Campobasso, un incontro di lavoro nell’ambito del progetto europeo RegionArtsfinanziato dal Programma INTERREG EUROPE 2014-2020. Alla presenza di stakeholders e operatori professionali provenienti dal Belgio, Olanda, Grecia, Portogallo, Croazia, Lapponia e Finlandia, si è fatto il punto sul Piano d’azione del progetto di cooperazione internazionale a cui il Molise partecipa su impulso dell’assessore Vincenzo Cotugno, all’epoca Presidente del Consiglio regionale del Molise. Il progetto è incentrato sulla promozione e competitività dell’innovazione aziendale attraverso l’integrazione tra le moderne tecnologie e il mondo delle arti e del design. Un progetto a cui la Comunità Europea rivolge grande interesse per collegare in maniera fattiva la creatività con la moderna tecnologia. “Come Regione Molise crediamo fortemente ai rapporti di partenariato europeo” ha affermato nel suo intervento l’assessore Cotugno “io stesso, da Presidente del Consiglio regionale, ho voluto che il Molise facesse parte di questo Programma europeo, e i risultati, anche grazie alla professionalità del dott. Gaspare Tocci e della dott.ssa Patrizia Niro, sono evidenti, con l’Europa che ritiene un tema imprescindibile l’innovazione tecnologica nelle arti creative. Le “best practices” definite a tre anni dall’inizio del Progetto RegionArts sono certo che potranno costituire utili strumenti di sviluppo per i nostri territori e per la crescita competitiva delle PMI”. Nel corso della lunga sessione odierna i membri del Comitato Direttivo hanno illustrato e analizzato le esperienze maturate all’interno del proprio Paese con l’intento di rafforzare utili scambi di informazione tra i vari partners europei.