Progetto Enel Pizzone II, Salvatore (Pd): «Un “No” chiaro e forte arrivi dal Consiglio regionale»

L’esponente Dem è tornata sul confronto che si è tenuto a Palazzo D’Aimmo con i tre rappresentanti della società

La consigliera regionale del Pd, Alessandra Salvatore, è tornata con una nota sul confronto che si è tenuto ieri, lunedì 18 settembre, a Palazzo D’Aimmo con i tre rappresentanti dell’Enel in merito al progetto della centrale “Pizzone II” cui «ero presente anche io, nonostante – ha osservato – il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio regionale non mi citi». Di seguito, il testo:

«In occasione della audizione dei tre rappresentati di Enel Italia S.p.A. sul progetto della Centrale Pizzone II, abbiamo accolto con grande favore non solo la loro disponibilità a rispondere alle domande ed a dare chiarimenti a chi non aveva letto la documentazione progettuale, ma anche e soprattutto la loro dichiarazione – cui non si fa cenno nel comunicato-, secondo la quale, pur a fronte della volontà di Enel di realizzare il progetto (ribadita ieri), la società vi rinuncerà, se non dovesse esserci il supporto e la condivisione da parte delle Istituzioni e dei territori interessati.

Per quei consiglieri che, come la scrivente, hanno evidenziato la netta contrarietà alla realizzazione della centrale in un’area con quelle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali, sottoposta a vincoli di varia natura, risulta dunque fondamentale che le Istituzioni, in primis quella regionale, manifestino la loro contrarietà. È necessario, dunque – si conclude nella nota – approvare un atto consiliare, cui stiamo lavorando, con il quale si chieda al Consiglio regionale di esprimere una posizione contraria (chiara e forte) al progetto Pizzone II».