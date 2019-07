Progetto “Educamp”, chiusa l’edizione 2019

REDAZIONE

Si è concluso con successo il progetto “Educamp 2019”, campus estivo organizzato dal CONI Molise – Delegazione di Campobasso nella locationdel “Diomedea” Residence e Village a Campomarino Lido. Per la nona edizione dell’iniziativa è stata confermata la scelta della formula residenziale optando per una sede marittima per il valore aggiunto che il mare e le discipline sportive ad esso collegate possono dare ad un progetto che, oltre ad avvicinare i ragazzi al movimento e allo sport, intende creare le condizioni favorevoli all’integrazione e alla socializzazione, per favorire una crescita equilibrata della persona. Il campus di Campomarino ha coinvolto 120 ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, non solo molisani, ma provenienti anche dalle regioni limitrofe, che in due turni di una settimana ciascuno, insieme agli educatori sportivi e al coordinatore tecnico del camp, hanno dato vita ad un’esperienza significativa dal punto di vista sportivo ma anche emozionale ed umano. La vita all’interno dell’Educamp, per i ragazzi divisi in gruppi affidati agli educatori sportivi del CONI, è stata organizzata in base ad un programma prestabilito ed è stata regolata da norme che hanno permesso la condivisione di esperienze e di spazi all’insegna del rispetto. Le attività ludiche e sportive hanno consentito di acquisire nuove conoscenze attraverso forme di apprendimento attivo; le attività ricreative, in particolare, hanno permesso ai vari gruppi e ad ognuno dei partecipanti di esprimere la propria creatività e raggiungere decisioni condivise. La mattina, in generale, è stata dedicata agli sport acquatici e ad attività svolte sulla spiaggia; il pomeriggio, invece, è stato riservato alle attività collaterali e di giocosport realizzate presso le strutture del villaggio vacanze. Tra le attività sportive svolte: atletica leggera, pallamano, calcio, pallavolo, tennis, nuoto, danza sportiva, rugby, tiro con l’arco, badminton, golf e scacchi; tante anche le attività collaterali in cui hanno potuto cimentarsi i partecipanti. La chiusura del camp è stata affidata ad una festa finale allestita dallo staff tecnico che ha organizzato una serie di giochi sempre all’insegna dello sport e dello spirito di aggregazione. La consegna dell’attestato di partecipazione ha concluso il Progetto “Educamp 2019”, attuato con successo per il nono anno consecutivo.