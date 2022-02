Progetto Clan Roccamandolfi: “Inventing The Future”

di Marika Galletta



Parte da Roccamandolfi, piccolo borgo immerso nella parte Molisana del costituendo Parco Nazionale del Matese, la sperimentazione nazionale del progetto CLAN, ovvero Commons Local Area Network ideato dal Politecnico di Torino e sviluppato da Communia, la rete dei beni comuni e da Civica srl, startup innovativa Isernina.

La proposta si basa su due presupposti fondamentali: la creazione di reti di beni culturali, presidiati e non, organizzate a livello territoriale e basate sullo sviluppo di reti informatiche; la messa in comune, da parte di enti locali di natura pubblica o privata, delle infrastrutture organizzative e tecnologiche necessarie per la salvaguardia dei beni, la loro sicurezza e il pieno rispetto delle condizioni di conservazione preventiva e la loro efficace promozione a fini turistici e divulgativi.

Forte della consistenza del progetto e della qualità del partenariato, con ben 81 Partners complessivi. L’Amministrazione comunale di Roccamandolfi, lo scorso 15 Febbraio, ha candidato il progetto CLAN sulla Linea A del Bando attrattività dei Borghi che potrebbe, in caso di esito positivo, mettere a disposizione della comunità 20 milioni di euro per la sua compiuta realizzazione.



Carlo Filippi, emerito professore del politecnico di Torino, sostiene: “CLAN si presenta come un modello visionario, creativo e scalabile di rigenerazione culturale e sociale di piccole comunità alle quali vengono offerti gli strumenti per immaginare il proprio futuro attraverso strumenti di Futures Studies and Strategic Foresight, e di preparare il presente utilizzando sistemi evoluti di analisi dei dati e innovativi modelli di Open-Gov in modo da orientare decisioni e comportamenti nel quotidiano e rendere adattabili i piani d’azione.”



I progetti di rigenerazione urbana, culturale e sociale diventano pilastri per la costruzione di un processo partecipato di cambiamento culturale e di paradigma che faciliti la transizione dagli attuali modelli di comunità chiuse, rancorose, poco solidali, poco responsabili e governate da obsoleti sistemi politico-amministrativi condizionati fortemente dal duopolio pubblico privato, a comunità inclusive, solidali, responsabili, attive, improntate a principi di solidarietà, governante da sistemi innovativi di amministrazione condivisa e capaci di onorare e rispettare il lavoro volontario e gratuito dei cittadini per la costruzione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni locali.



L’amministrazione comunale del piccolo borgo molisano e la rete Communia sono stati in grado, in questi ultimi 5 mesi, di aggregare intorno al progetto altri 30 comuni molisani, tra cui i due capoluoghi di provincia Isernia e Campobasso, e una estesa rete di partners sia locali che nazionali tra cui, a solo titolo esemplificativo, il Politecnico di Torino, L’Università di Torino, l’Università Federico II di Napoli, l’Università del Molise, lo studio legale internazionale “Hogan Lovells”, la rete di destination management “Destinazione Sud”, Fondazione Openpolis, il Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, il Centro di Ricerca C.I.T.E.R.A., l’OsPTI, Osservatorio per le Policy Transdisciplinari internazionali e il Conservatorio di Musica “Perosi” di Campobasso.



Con questa candidatura si avvia una stretta collaborazione tra il Comune di Roccamandolfi e la Rete Communia che coinvolgerà competenze, esperienze e conoscenze dell’ecosistema di rete.



Sottolinea il Presidente di Communia, Andrea Rapaccini:

“L’idea alla base del progetto CLAN è quella di ricollegare i contenuti e le applicazioni della visione dei beni comuni attraverso legami di senso che, attraverso tecnologie innovative, organizzando un flusso ininterrotto di contenuti scientifici, di ricerca, sociali e artistici, presenti diffusamente nel tessuto culturale, forniscano una cittadinanza migliore sia ai residenti, sia ai cittadini temporanei del turismo, sia ai cittadini invisibili delle generazioni a venire singoli e alle diverse comunità territoriali di riappropriarsi di quell’intreccio di valori, di significati, di relazioni connessi al loro rapporto con il Cultural Heritage che ne hanno definito storicamente la fisionomia e l’identità.”

Il progetto Commons Local Area Network propone, nel merito, una innovativa architettura tecnologica e informatica che consenta, da un lato, l’autonoma fruibilità da parte di visitatori preventivamente identificati di beni culturali storici, artistici, architettonici e del paesaggio non presidiati, la promozione a fini turistici di tali beni e, nel contempo, il monitoraggio da remoto dello stato dei suddetti beni a fini conservativi e di tutela.

E aggiunge: “Le reti CLAN possono insistere su aree geografiche di dimensione variabile in relazione alle aggregazioni di interesse che le generano. Possono veicolare informazioni riguardanti non solo i beni culturali, ma anche le emergenze del territorio di carattere turistico e ricettivo, sono dotate di propria autonomia gestionale e sono economicamente sostenibili grazie all’impegno di portatori di interesse pubblici e privati. Costituiscono, in altre parole, delle smart community aperte al dialogo tra i fruitori dei beni comuni, i responsabili della loro fruizione, conservazione e valorizzazione e gli operatori economici locali.”

Conclude il professor Filippi: “Grazie all’impiego di una piattaforma informatica opportunamente disegnata le reti CLAN possono essere arricchite nel tempo, attraverso l’estensione del numero e della natura dei beni comuni visitabili e l’adesione di altri portatori di interesse. All’Ente pubblico promotore è attribuito il compito di favorire la formazione di dette reti e di esercitarne un controllo diretto attraverso l’accesso alla piattaforma informatica. Il percorso è arduo, ma disponiamo di un ottimo progetto, una grande squadra e una inesauribile passione.”