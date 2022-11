Progetto ‘Capire’, successo per l’incontro sulla qualità della legislazione e valutazione delle politiche pubbliche

Si è svolto nella giornata di ieri, venerdì 4 novembre, in modalità videoconferenza, l’Incontro di Studio dal titolo “Qualità della legislazione e valutazione delle politiche pubbliche, esperienze a confronto”. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Consiglio regionale del Molise, organizzata e promossa dal Segretariato Generale, nell’ambito delle finalità del Progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome e dall’ASVAPP (Associazione per lo sviluppo della valutazione e dell’Analisi delle Politiche Pubbliche). Mission dell’iniziativa, che ha visto un’ampia partecipazione del personale del Consiglio regionale ma anche di studiosi ed operatori del diritto, è stata quella di implementare la riflessione sulle politiche valutative regionali, attraverso uno scambio di esperienze e best practices in tema di valutazione delle politiche pubbliche sviluppate a livello territoriale.Ha aperto i lavori il Segretario generale del Consiglio regionale del Molise, Sandra Scarlatelli che ha introdotto l’argomento, con l’illustrazione dei contenuti ed il loro excursus storico-normativo, non mancando di ringraziare, nella qualità di padrone di casa, gli ospiti per la partecipazione. E’ seguito il saluto del Direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Paolo Pietrangelo. E’ stata quindi la volta degli interventi di Valentina Battiloro, Direttore dell’ASVAPP, che si è intrattenuta sul tema “Sviluppare la funzione di controllo e valutazione nelle Assemblee legislative regionali”, di Fabrizio d’Alonzo, in rappresentanza del Consiglio regionale del Piemonte, che ha parlato della “Valutazione delle politiche nelle Assemblee legislative regionali”. Hanno, infine, portato l’esperienza delle proprie istituzioni Paola Parodi e Claudia Bugiardini, rappresentanti rispettivamente dei Consigli regionali della Liguria e della Valle d’Aosta.