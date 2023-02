Progetto Autentiche emozioni del Molise, l’Aast con aziende del Molise al Cibus

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, nell’ambito del Progetto “Le Autentiche emozioni del Molise”, su impulso dell’Assessorato regionale al Turismo, sarà presente al Cibus, in programma a Parma il 29 e 30 marzocon le aziende del Molise: continua con una nuova tappa il programma di attività per la promozione del turismo e delle imprese del settore.

Saranno presentate con degustazioni le specialità eno-gastronomiche del Molise mentre alla Bit di Milano sono stati promossi i pacchetti turistici tra tradizione e innovazione.

In vista del Salone internazionale del Food&Beverage Authentic Italian, l’Aast invita le imprese del Molise ad aderire all’evento che rappresenta il punto di riferimento in Italia ed Europa non solo dell’eno-gastronomia ma anche delle tendenze del gusto più ricercate al mondo.

L’obiettivo è la promozione di quei prodotti e specialità che, da sempre, rappresentano una delle caratteristiche più rilevanti del Molise.

L’edizione 2023 del Cibus presenta diverse novità tra cui le quattro aree tematiche che inaugura quest’anno: due legate all’eccellenza Made in Italy: ortofrutta fresca e produzioni artigianali di gelato e pasticceria; due ad alto contenuto innovativo: componenti plant-based e integrazione alimentare.

Durante la “due giorni” si svilupperà un programma mirato di eventi, panel, attività dimostrative e cooking show. In esposizione oltre mille brand, tutti alfieri del food&beverage Made in Italy, e circa cinquecento nuovi prodotti pronti al lancio. Attesi 20.000 professionisti tra operatori della Distribuzione Moderna, dell’Ho.Re.Ca. e delle catene di ristorazione; un quarto di loro sono buyer esteri provenienti da 90 Paesi, tra questi i top buyer selezionati per l’incoming in collaborazione con Agenzia ICE.

Le aziende interessate dovranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 12 di giovedì 2 marzo prossimo, all’indirizzo e-mail:aastfiera@gmail.com.

Coloro che hanno già preso parte alla Bit 2023 potranno presentare solo il modulo di adesione mentre le altre realtà imprenditoriali non presenti alla “vetrina” milanese, dovranno inviare anche pacchetti turistici realizzati ad hoc, entro e non oltre giovedì 9 marzo, alle ore 12.

I pacchetti dovranno contenere: un’offerta economica con promozioni mirate per il pubblico finalizzate ad incrementare l’ingresso e la permanenza di turisti sul territorio molisano. Per essere ammessi, dovranno contenere l’offerta (eventuale scontistica o prezzo riservata) destinata ai potenziali viaggiatori; un’offerta tecnica con i dettagli del pacchetto di promozione ed eventuali tempistiche .