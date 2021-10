Progetto ALL-Interno, opportunità anche per l’area del Fortore

Si svolgerà a Pietracatella mercoledì 6 ottobre, alla presenza di esperti ed istituzioni locali e nazionali (tra cui Giuliano Poletti, ex ministro del lavoro), una giornata dedicata alle aree interne in chiave di opportunità, di reali possibilità di sviluppo e di strumenti da utilizzare insieme per il rilancio di tali luoghi, in primis il Fortore.

“Vogliano incontrare i giovani che resistono, le idee, le imprese coraggiose, le cooperative innovative e i vostri sogni”: questo il messaggio degli organizzatori che aspettano chiunque abbia voglia di fare e di mettersi in gioco per lo sviluppo locale. Un momento -finalmente in presenza- per ritrovarsi, raccontarsi, ascoltarsi, attivare nuove connessioni e riaccendere i nodi delle reti territoriali.

Motore dell’iniziativa la cooperativa Just-Mo’ nell’ambito del progetto Coopfond – Legacoop Molise. Presente e partecipe il Comune di Pietracatella, che sarà teatro di scambi e di laboratori di gruppo.

“Un momento di confronto importante per il Fortore, oltre che per Pietracatella – dice il sindaco Antonio Tomassone – Le aree interne devono essere capaci di dettare una nuova politica innovativa di sviluppo e di coesione territoriale per contrastare la marginalizzazione e i fenomeni di declino demografico. Tutto ciò deve partire da una consapevolezza e da politiche place based che sviluppino nuovi modelli di valorizzazione e nuove opportunità per le piccole comunità in rete”. ALL-interno è un progetto di animazione territoriale avviato in Molise nei comuni dell’Area Interna del Fortore. Nasce da un’idea di JustMO’ e Legacoop Molise ed è sostenuto da Coopfond. Il nome richiama la dimensione “interna” dell’area interessata con il coinvolgimento di tutta (“ALL” in inglese) la comunità, mediante azioni che mirano ad entrare in contatto con le persone, per conoscerle e accompagnarle in un percorso di crescita sostenibile ed efficace. L’obiettivo è ricercare e riconoscere le cooperative e le persone che hanno attivato o che hanno intenzione di attivare azioni di sviluppo sostenibile dei propri territori.