Progetto accoglienza al Liceo scientifico di Santa Croce di Magliano (LE FOTO)

Al via il nuovo anno scolastico per il Liceo scientifico di Santa Croce di Magliano. Un progetto di accoglienza dedicato alle classi prime si è posto come obiettivo l’attenzione alla centralità dello studente in tutti i suoi aspetti, rendendolo attivamente coinvolto nel processo di crescita e di apprendimento.

Numerose le iniziative, sostenute e incoraggiate dalla dirigente scolastica, Giovanna Fantetti, dirette a coinvolgere tutti gli studenti in un percorso graduale di incontro, conoscenza, relazione e piena familiarità con gli nuovo ambiente scolastico.

Il progetto, a cura dei docenti e degli studenti del triennio, ha previsto la presentazione della scuola nel delicato momento dell’ingresso e dell’inserimento degli alunni delle prime per

facilitare la conoscenza sia della struttura, che della sua organizzazione spaziale e funzionale e delle figure

che in essa operano. Il fine è duplice: da una parte creare una condizione di serenità, dall’altra informare sulle regole e sulla

organizzazione della scuola superiore di secondo grado oltre ai molteplici progetti e attività realizzati nel corso dell’anno per arricchire l’offerta dell’Istituto dedicando spazio e risorse ai temi dell’inclusione, dell’innovazione tecnologica e della formazione.

Non è mancata una festa dell’accoglienza, organizzata nel rinnovato spazio esterno, pensata per favorire momenti di incontro e di socializzazione tra tutti gli studenti.

“Un’opportunità – ha osservato la dirigente Giovanna Fantetti – per sentirsi accolti, ascoltati e guidati in un nuovo ed entusiasmante cammino che vedrà tutti gli studenti protagonisti di un’alleanza educativa virtuosa e consapevole con la scuola, le famiglie, le istituzioni e un territorio piccolo dalle grandi potenzialità che vuole custodire e valorizzare la sua identità”.