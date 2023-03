Progetto 3C, workshop di due settimane con protagonisti musicisti, performers e videomakers

Nell’ambito del progetto 3C, finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro di cui è partner la Regione Molise con l’Assessorato alle Politiche Culturali, Promozione Turistica e Sportiva – Rapporti con i Molisani nel Mondo e la Fondazione Molise Cultura, Goran Kaludjerovic e Boljević Marija provenienti dal Montenegro, Aulon Naçi proveniente dall’Albania ed i molisani Fabio Castrilli, Giovanni Di Carlo, Daniele Romano, Fabrizio Spina, Ilyas Larej dal 20 al 24 Marzo 2023 sono i protagonisti del workshop dal titolo “3C Project Cross-border exchange for the development of Cultural and Creative Industries – The music roots”.

Il workshop, in corso presso il Palazzo GIL di via Milano in Campobasso, con la direzione artistica del maestro Roberto Napoletano dell’Associazione musicale “Il Pentagramma” ha lo scopo di creare e produrre un brano musicale contemporaneo e sperimentale e un videoclip, a cura del video maker Michele Messere, ispirati al patrimonio musicale locale e alla zampogna.

Una settimana fitta di appuntamenti caratterizzata da momenti di composizione e registrazione musicale, video shooting negli splendidi scorci di Termoli, Castropignano, Campobasso, etc. e momenti formativi con esperti di settore quali Piero Ricci, uno dei maestri molisani assoluti nel dare anima ad una zampogna, e Simone D’Angelo, regista.

Il Progetto 3C punta a favorire gli scambi e i sistemi di mobilità tra professionisti che operano nell’ambito della cultura, prevedendo anche la ristrutturazione di centri culturali multifunzionali e la riconversione di edifici in hub per artisti e industrie creative.