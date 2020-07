Progetti sperimentali di innovazione sociale, finanziamento per il Comune di Campobasso

Domani, lunedì 20 luglio, alle ore 10.00, nell’atrio al piano terra di Palazzo San Giorgio a Campobasso, si terrà la conferenza stampa per ufficializzare l’ammissione al finanziamento del progetto che il Comune di Campobasso, in partenariato con la Cooperativa Sirio, ha ottenuto rispondendo all’avviso pubblico per la selezioni di progetti sperimentali di innovazione sociale, indetto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sarà presente alla conferenza stampa, insieme ai rappresentanti della Cooperativa Sirio, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, Luca Praitano.