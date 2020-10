Progetti contro abuso alcol e stupefacenti, opportunità da 430mila euro per il capoluogo. Le proposte di Forza Italia

Il comune di Campobasso parteciperà ad un avviso pubblico per la realizzazione di progetti contro l’incidentalità notturna dovuta ad abusi di alcol ed uso di sostanze stupefacenti. Un tema più che mai attuale, per il quale si aprirebbero possibilità interessanti – pari a circa 430mila euro – riservati ai comuni capoluogo di regione che presentano progetti meritevoli.

L’amministrazione e l’assessore Praitano stanno cercando di coinvolgere le forze politiche a Palazzo San Giorgio: l’obiettivo comune è quello di consentire a Campobasso di accedere ai fondi, preziosi e rilevanti, su un argomento attualissimo. Servirà progettazione valida ed innovativa per cogliere l’opportunità. Se ne discuterà anche nella prossima Commissione Politiche Sociali, prevista in tempi ragionevolmente brevi.

Le proposte di Forza Italia. Il consigliere Esposito: “Azione preziosa per la collettività da non sprecare”. Come forza di opposizione a Palazzo San Giorgio, Forza Italia ha risposto presente all’invito di partecipazione promosso dall’assessore Praitano. Domenico Esposito, consigliere azzurro, ha inviato una nota con proposte specifiche. “In merito ad un argomento discusso nell’ultima Commissione – ha spiegato – segnaliamo alcune idee e iniziative da poter inserire nella progettualità generale.

In primis, la realizzazione di filmati in ambienti idonei che riproducano sotto forma di crash test incidenti stradali, consentendo ai giovani una esperienza immersiva. A seguire, la realizzazione di un cortometraggio ambientato a Campobasso che possa attenzionare i luoghi dello spaccio. Infine, l’iscrizione nel calendario culturale cittadino della “Settimana dei Cinema e Teatri aperti alla Prevenzione”, creando una selezione di lavori cinematografici volti a sensibilizzare ragazzi dai 14 anni in su. Obiettivo: raccontare il dramma della dipendenza da alcol e droghe. Resto disponibile – ha concluso il consigliere – per un confronto su idee e proposte utili alla comunità, che vadano oltre la semplice visione partitica o idealistica”. L.L.