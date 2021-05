Profumo di serie C: il Campobasso regola senza appello anche il Vastogirardi (2-0). Ora manca solo la matematica

Il Campobasso chiude virtualmente il campionato, regalandosi un pomeriggio che assume (ora davvero) il sapore della serie C. Più forti le motivazioni della capolista – che vola a +8 – rispetto a un Vastogirardi che gioca una partita di buon livello, pur senza pungere con continuità e costretto ad arrendersi alla distanza. Il Lupo gioisce, dunque, e si accinge a ritrovare una terza serie a lungo inseguita, un sogno dopo anni di sanguinose sofferenze calcistiche, avvolte dalla mediocrità progettuale e di concorrenza. Il 6 giugno, in caso di vittoria e di contemporaneo stop del Notaresco, può arrivare la liberazione.

La partita. Cudini (squalificato) sceglie stavolta Rossetti dal primo minuto, così come nella ripresa a Giulianova; Prosperi deve fare a meno di Merkaj, solo in panchina. Un buon avvio quello del Campobasso, che inizia la pressione sorniona, pur rendendosi pericoloso in avvio solo su un paio di fiammate. Da Ladu a Cogliati, minuto diciannove, il mancino dell’attaccante passa sopra l’incrocio dei pali. Dall’altra parte cross di Guida, Salatino si fa spazio tra le maglie della difesa ma gira di poco alto. Un botta e risposta che anticipa il gol rossoblù, a spezzare l’equilibrio. Rossetti (32′) si fa venti metri in orizzontale, l’azione prolungata porta al tiro Vitali dal limite che di sinistro trova l’angolino e fa uno a zero.

Il sapore del trionfo. Il vantaggio della prima frazione dona ulteriore tranquillità alla capolista, che gioca anche sul velluto e al 7′ si costruisce il raddoppio con un’azione pregevole di Vitali: scarico su Cogliati, bravo a finalizzare a tu per tu con Guerra. Un gol che sembra indirizzare definitivamente partita e stagione. Al 16′ l’occasione per il tris: Candellori sradica un pallone a centrocampo, serve Cogliati che stavolta trova la respinta di Guerra in uscita. Fioccano le chance: 24′ Candellori ancora in allungo, taglio per Vitali e conclusione vicina all’incrocio. Chance per il terzo gol anche a tre dallo scadere: Cogliati assiste Rossetti, che trova Guerra pronto sul primo palo. Il resto è accademia e gestione senza patemi, fino a un triplice fischio finale che riconsegna virtualmente il Campobasso ai professionisti.

VASTOGIRARDI (4-4-2): Guerra, Guglielmi, Pralini, Mele, Ruggeri, Raucci (75’Bruni), Minchillo (81’Fraraccio), Pesce (72’Acunzo), Fioretti, Guida (88’Coia), Salatino. A disposizione: Tzafestas, Gentile, Maniscalchi, Merkaj, Cagnale. Allenatore: Fabio Prosperi

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini, Fabriani, Vanzan, Ladu (65’Tenkorang), Menna (77’Sbardella), Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati (88’Brenci), Rossetti, Vitali. A disposizione: Oliva, Martino, Capuozzo, Mancini, De Biase, Di Domenicantonio. Allenatore: Giuseppe Antognozzi

Arbitro: Bozzetto di Bergamo

MARCATORI: 32′ Vitali, 52′ Cogliati