Profumi e sapori di Pasqua al tempo del Covid

Buoni, profumati e di bell’aspetto. Ma non basta tutto questo e solo questo a rendere una Pasqua completamente serena. Certo aiuta avere in dispensa questa bontà, soprattutto in giorni in cui tutto sembra, meno che Pasqua.



Eppure dobbiamo crederci, perché Passione e Resurrezione non sono solo dolci e sorrisi.



Nel frattempo volevamo condividere con voi queste due foto fatte in casa Evangelista-Santillo a Campobasso e inviateci tramite whatsapp perché ci restituiscono l’immagine di una Pasqua semplice, ma sempre profumata.



Piccillati e biscotti cotti prima in acqua e poi in forno. Mancano i “fiadoni”… sarà per la prossima Pasqua.