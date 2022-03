Profughi ucraini, primi arrivi a Campobasso: un ritorno per riaccendere la speranza

Donne e bambini saranno ospiti di alcune famiglie in città, una ragazza a Jelsi. Ma tanti altri sono a ridosso della frontiera polacca per proseguire poi verso l’Italia. Di Lembo: molisani popolo solidale

Da qualche ora hanno superato la frontiera polacca, prendendo la strada che li porterà in Italia.

Non è un viaggio della speranza. Ma è un viaggio pieno di speranza, sentimento che custodiscono in cuore raffreddato, che ha ‘rallentato i battiti’ ma pronto a riaccendersi.

Con loro lo stretto necessario: documenti, qualche indumento pesante e chissà una foto, un oggetto che possa riportarli alla mente il luogo dove pensavano di costruire il loro futuro.

Erano ragazzini quando approdarono per la prima volta nel piccolo ed accogliente Molise.

Tra qualche ora torneranno

Adulti, insieme ai loro figli, con un bagaglio di esperienza diverso: bambini e donne saranno ospitate da alcune famiglie di Campobasso, una ragazza invece a Jelsi. Ma, come ci spiega Adelmo Di Lembo – presidente dell’associazione “Solidarietà senza confini”, in prima linea per garantire ai cittadini ucraini un corridoio umanitario che li conduca in regione – ce ne saranno tanti altri.

“In queste ore abbiamo ricevuto chiamate da tanti cittadini che hanno manifestato la loro volontà di rendersi disponibili all’accoglienza – commenta – Dalle informazioni che siamo riusciti a raccogliere più di un ragazzo è in viaggio verso la frontiera polacca”, tappa obbligata per continuare il viaggio verso l’Italia.

“Per quindici anni – ci spiega Di Lembo – abbiamo ospitato bambini che arrivavano da Chernobyl, circa un migliaio, che trascorrevano le vacanze estive e natalizie in compagnie di famiglie molisane”. Quelle stesse famiglie che non si sono tirate indietro, anzi.

Hanno riaperto le loro case.