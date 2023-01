Profughi pakistani al gelo, passano la notte davanti la Questura

Sono una ventina circa i profughi pakistani che hanno passato la notte al gelo davanti alla Questura di Isernia. Il loro obiettivo presentarsi puntuali all’apertura degli uffici per ottenere il certificato di protezione internazionale. Necessario per poi potersi muovere liberamente in Europa nello spazio comunitario.

Ieri sera è scattata una gara di solidarietà. Un poliziotto fuori servizio ha portato loro da mangiare. Alcuni isernini the e biscotti; altri coperte per combattere il freddo della gelida notte, con temperature arrivate a meno cinque gradi.

Si tratta di migranti arrivati in Italia da diverse punti d’ingresso, mare e terra. Gente che vuol raggiungere le famiglie in Europa e che entra in Italia per ottenere i permessi di circolazione negli spazi comunitari.

Vengono a Isernia per fare prima, perché ovunque in Italia le questure sono oberate.

Il sindaco castrataro con provvedimento d’urgenza ha affidato alcuni locali della casa dello studente inutilizzati dal Comune alla Caritas, proprio per dare ristoro ai migranti pakistani di passaggio a Isernia.