Professionista della Consulenza Aziendale: le opportunità e i vantaggi con il nuovo curriculum “Advisory” della laurea magistrale in Economia

Diventa consulente aziendale con il nuovo curriculum ADVISORY della laurea magistrale in Economia dell’Università degli Studi del Molise: questa una delle importanti novità dell’offerta formativa dell’anno accademico 2022-2023.L’idea alla base che ha portato UniMol ad istituire questo nuovo corso prende spunto da due presupposti, tanto semplici quanto efficaci. Si è partiti, infatti, dalla conclusione del processo di formazione, ovvero dallo sbocco professionale, mettendo insieme alcune tra le più importanti società di consulenza operanti in Europa (KPMG, Axerta, Audirevi, Studio Pirola, Alvares & Mazar) e ponendo loro due fondamentali domande: Quali conoscenze e competenze desiderate abbiano i neolaureati che si candidano alle vostre posizioni;

Quali sono i temi dei corsi che voi farete seguire ai vostri neoassunti per la formazione di primo ingresso;

E proprio sulle basi delle informazioni così acquisite, si è costruito, su misura, il profilo didattico e formativo del curriculum della laurea magistrale in Economia chiamato “advisory” che si caratterizza di un piano di studi con ampia vocazione e spazio alle competenze aziendali, giuridiche, economiche e matematico statistiche.Le società di consulenza ne sono state entusiaste ed hanno già manifestato la loro ferma intenzione di assumere i futuri laureati e laureate che concluderanno questo percorso presso l’Università degli Studi del Molise offrendo, anche, tirocini debitamente remunerati.

I laboratori di public speaking e di scrittura racchiudono, inoltre, una completezza formativa oltre che favoriscono ulteriori competenze comunicative essenziali nel futuro contesto lavorativo.

Diventa Consulente di Azienda: le opportunità illustrate nel video dal Prof. Francesco Capalbo