“Professionalità e umanità”, un paziente ringrazia il reparto di Urologia del Cardarelli

Ha voluto ringraziare pubblicamente il lavoro eccelso di tutto il personale operante presso l’U.O. Urologia del Cardarelli, Nicola Soreca, un paziente ricoverato nel letto 3 dell’ospedale di Campobasso.

“Siamo in una epoca dove è più facile chiedere che dare, dove è più facile dire no invece di sì, negare che ammettere, fare meno, per non sbagliare, che fare il dovuto, criticare invece che elogiare, io, Soreca Nicola, letto 3, forse perché sono del “vecchio stampo” e tutto ciò non piace, per quanto accadutomi in quel di Campobasso, presso il nosocomio locale, il Cardarelli, ricoverato nell’U.O. Urologia, voglio pubblicamente lodare l’eccellente operato del Direttore responsabile e dell’equipe da lui diretta, per quanta professionalità e umanità hanno profuso per me, durante il mio, in certi versi, “difficile“ ricovero:

Prof. Pasquale Santoro (mani d’oro), dott.ssa Stefania Maddonni, dott. Fabio Tana, dott. Giovanni Di Monaco, dott. Diego Cocca, dott. Ferritto, inf. I. Loredana, inf. C. Marialibera, inf. D. T. Fabio, inf, G. Mario, inf. S. Diana, inf. M. Graziella, inf. N. Pina, inf. B. Pierpaolo, inf. D.I. Maria, inf. T. Pierluigi, inf. M. Marco, inf, P. Vanessa, Oss. G. Annarita e Oss. Bandini Marco, nonché, dulcis in fundo non per ultimo ma per menzione speciale, dott. Alessandra Di Lallo, pugno di ferro in guanto di velluto, la soluzione a tutti i problemi, con lei non si troverà mai nessuno nei guai, dott. Giovanni Giovanditti, il primo approccio, rassicurante, la speranza, dott. Luca Venturino, la data del 02.02.23 mi porta a scrutare nei miei ricordi, annebbiati, a lui posto vicino a me oltre ogni orario di lavoro, tenace nell’assistermi in un momento per me difficile, encomiabile sia dal profilo professionale che umano, incommensurabile, inf. D. Saveria, caposala, la prima frontiera di un mondo per me sconosciuto, affabile, dolce rasserenante e ovviamente professionale, oss. R. Mariarosaria, instancabile e sempre pronta al lavoro, senza mai tralasciare nulla, espletando con passione il proprio ruolo.

Chapeau a tutti!!!

In uno Stato, quello italico dove è quasi norma leggere storie di malasanità, ci siete voi, grandi professionisti, ricchi di umanità cristiana, fedeli al giuramento di Ippocrate (Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio…), che meritate una pubblica lode, Uomini e Donne meritevoli di risonanza e testimonianza. Grazie.

Che Iddio ve ne renda merito”.