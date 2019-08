«Professionalità come valore aggiunto per l’Ente Parco», gli auguri al nuovo direttore del Pnalm

Da parte del consigliere regionale Tedeschi: «Certo in una proficua collaborazione»

Sono arrivati dal consigliere Tedeschi, con l’auspicio di una proficua collaborazione sulle iniziative già avviate, gli auguri del consigliere Tedesci al nuovo Direttore del Pnalm. «Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo direttore del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. Al colonnello Luciano Sammarone, persona stimata, dal curriculum di alto profilo e nota per le sue attività e il suo impegno in materia ambientale, formulo dunque i miei più sinceri auguri, certo che la sua professionalità rappresenterà un valore aggiunto per l’Ente Parco. Spero che insieme potremo dare seguito alle iniziative già messe in campo nei mesi scorsi ed aventi l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione del Parco i 5 comuni della provincia di Isernia in esso ricadenti. Confidando anche nelle origini molisane del neo Direttore, auspico una ancor più costruttiva collaborazione tra istituzioni regionali, Ente Parco e amministrazioni comunali coinvolte. Il tutto nell’interesse del nostro territorio e dei suoi abitanti, che meritano di essere protagonisti delle strategie programmatiche del Pnalm. Confermo, dunque, al neo direttore Sammarone, tutta la mia disponibilità al dialogo al fine di dare ancora maggiore impulso alle iniziative già avviate».