Prof Unimol farà parte del Ct scientifico del Commissario straordinario del Governo

Professore ordinario di Fisica Tecnica Ambientale e Prorettore con delega alle iniziative strategiche di Ateneo, Giuseppe Peter Vanoli chiamato a far parte del Comitato tecnico scientifico del Commissario straordinario del Governo – Presidenza del Consiglio dei Ministri – della Zona Economica Speciale (ZES) Adriatica Interregionale Puglia – Molise, istituito a supporto della struttura commissariale nell’ambito degli interventi urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno.

Il CTS vede riuniti, attualmente, 10 componenti, tutti docenti universitari di vari ambiti disciplinari (tecnico/ingegneristico/infrastrutturale, ambientale, del paesaggio e della valorizzazione dei beni culturali e del turismo, oltre che nei settori socio-economico e giuridico) provenienti da diversi atenei del territorio nazionale e – come si specifica nel Decreto istitutivo e di funzionamento – “di massima e comprovata esperienza, con l’obiettivo di formulare proposte, pareri e contribuire e garantire efficacia e operatività dell’azione commissariale”.