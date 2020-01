“Prof, che cos’è la Shoah?” appuntamento alla scuola media Schweitzer

REDAZIONE TERMOLI

Lunedì 27 Gennaio, la scuola media Schweitzer, dedicherà la mattinata alla Memoria, per non dimenticare e soprattutto per far meglio capire ai nostri ragazzi (tra gli 11 e i 13 anni) cosa hanno vissuto e subito altri esseri umani ad opera di un folle. Ci saranno dei laboratori, ogni professore organizzerà qualcosa, verrà proiettato un docu- film, ci sarà la lettura di brani di libri sull’argomento. In Arte gli alunni elaboreranno la Mail Art sulla Shoah. Sarà allestita anche una Mostra di tutti gli elaborati grafici pittorici e i lavori più significativi saranno inseguiti scelti e spediti alle Autorità locali e nazionali, via mail. Alle ore11 invece ci sarà una conferenza in Sala Rosella Schiavone, sull’esperienza diretta di Liberato Russo, che ci parlerà della sua testimonianza diretta vissuta ad Auschwitz e subito dopo verrà proiettato un docu-film sulla seconda Guerra Mondiale. Una storia raccontata da quattro anziani di Termoli. Saranno presenti la Dirigente Marina Crema, l’Assesdore alla Cultura Michele Barile, l’Assessore alle Politiche sociali e Giovanili, Silvana Ciciola.