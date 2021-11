Produzione energetica e rispetto del pianeta (prima parte)

Per affrontare consapevolmente il problema dell’approvvigionamento energetico nel rispetto dell’equilibrio ecologico del pianeta dobbiamo tornare per un momento sui banchi di scuola e riascoltare il professore di scienze quando ci spiegava la legge di Lavoisier: in una reazione chimica la somma delle masse dei reagenti è uguale alla Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) e la moglie Marie-Anne-Pierrette in un ritratto di Jacques-Louis David (Particolare) somma dei prodotti della reazione. Per esempio, se noi sfreghiamo su una superficie ruvida un fiammifero fino a provocarne l’accensione la massa della capocchia più quella dell’ossigeno necessario alla combustione uguagliano la massa della cenere, dell’anidride carbonica e dell’acqua prodotte. Queste considerazioni sono estremamente approssimative perché non tengono conto del calore e della luce prodotti, ma di questo parleremo fra poco.

Da quando abbiamo imparato ad usare il fuoco abbiamo bruciato di tutto: legna, carbone, gas. I prodotti della combustione ci hanno garantito l’alimentazione ed il riscaldamento prima, il movimento poi. Fin tanto che eravamo in pochi, i danni che la Terra subiva per questa aggressione erano accettabili anche se intere foreste sparivano nell’arco di una stagione. Basti pensare, per esempio, che le sole terme di Caracalla a Roma consumavano 10 tonnellate di legna al giorno!

Einstein ci ha insegnato che non è la massa che si conserva in una reazione ma l’energia. La più famosa formula scientifica (E = mc2) ci ha fatto capire che la massa e l’energia sono equivalenti, sono cioè due facce della stessa realtà. Questo significa che se noi trasformiamo in energia 1 grammo di materia otteniamo più o meno 100 milioni di chilowattora di energia (pari cioè all’energia prodotta in un’ora da una centrale di 100 milioni di KW). Così se noi avessimo una bilancia sensibilissima tanto da poter pesare miliardesimi di milligrammo vedremmo che nella combustione della capocchia di un fiammifero la somma delle masse dei prodotti della combustione è minore della somma dei reagenti di cui sopra. Ciò perché parte delle masse prima della reazione si è trasformata in energia termica e luminosa.

Per capire come avvengano queste trasformazioni dobbiamo ricorrere al modello atomico di Bohr, grossomodo ad una specie di minuscolo sistema solare con il nucleo (formato da protoni e neutroni, detti nucleoni) in cui è praticamente concentrata tutta la massa dell’atomo e uno sciame di elettroni che lo completano. Protoni e neutroni hanno pressappoco la stessa massa, mentre gli elettroni sono circa 2000 volte più leggeri. Nella combustione la massa atomica diminuisce e l’energia equivalente viene emessa sotto forma di radiazioni elettromagnetiche: onde radio, microonde, raggi infrarossi, luce, raggi x e raggi γ. Questa emissione di radiazioni avviene perché gli elettroni passano da un livello (stato) energetico ad uno inferiore cedendo energia.

E’importante sottolineare che tutte le reazioni di combustione coinvolgono esclusivamente gli elettroni atomici.

Osservando la tavola periodica degli elementi di Mendeleev, vediamo che tutta la materia è costituita da atomi che vanno dal più leggero, l’idrogeno (formato da un protone e da un elettrone) ai più pesanti, i cosiddetti transuranici.

I nuclei di tutti gli elementi sono caratterizzati da un numero ben preciso di protoni, mentre il numero dei neutroni contribuisce a formare i cosiddetti isotopi (stesso posto nella tavola periodica). Per esempio l’idrogeno ha un isotopo con un neutrone (deuterio) ed un isotopo con due neutroni (trizio). Sempre a causa dell’equivalenza fra massa ed energia, protoni e neutroni nei nuclei dei diversi elementi non hanno masse costanti poiché una parte si trasforma nell’energia necessaria per mantenere legati fra loro i vari nucleoni (energia di legame). In particolare negli elementi leggeri (idrogeno, elio, litio) e in quelli pesanti (polonio, uranio) le masse dei nucleoni sono maggiori di quelle negli atomi intermedi. Se, per esempio, uniamo (fondiamo) due nuclei di idrogeno otteniamo un nucleo di elio (il secondo elemento nella tavola periodica) la cui massa è però minore della somma delle masse dei due nuclei di idrogeno. Analogamente se frantumiamo (fissioniamo) un nucleo di uranio la somma delle masse dei frammenti è minore della massa del nucleo di uranio. Senza entrare nei dettagli è importante osservare che l’energia liberata in questi due esempi non è accompagnata dalla produzione di anidride carbonica (come invece accade nella combustione citata all’inizio). Inoltre, a parità di peso, la quantità di energia liberata nella fissione è 40 milioni di volte maggiore di quella della combustione, mentre quella liberata nella fusione è 400 milioni di volte maggiore. Questo vuol dire che se per riscaldare un appartamento consumiamo una certa quantità di carbone (o gasolio), con l’energia fornita dalla fissione di una uguale quantità di uranio ne possiamo riscaldare 40 milioni. Oppure con la fusione di ugual quantità di idrogeno addirittura 400 milioni.

I grandi progressi scientifici dei primi trent’anni del novecento hanno consentito di realizzare artificialmente reazioni di fissione nucleare, grazie alle quali si è arrivati alla costruzione della prima pila atomica (Fermi 1942), cioè del primo generatore di energia prodotta da reazioni di fissione nucleare. Da quel momento le centrali nucleari si sono diffuse in tutto il mondo e attualmente ne esistono 449 in esercizio e 67 in costruzione (dati del 2018). Queste assicurano quasi l’11% di tutta l’energia elettrica prodotta. Purtroppo la produzione di energia nucleare è accompagnata da una serie di problemi tra i quali ricordiamo i principali:

1) Lo smaltimento dei rifiuti (scorie), radioattivi e altamente dannosi per gli esseri viventi. La loro pericolosità ha una lunga durata.

2) In settant’anni di vita delle centrali nucleari molti sono stati gli incidenti che

hanno causato decine di morti. Basterà ricordare Three Mile Island (1979), Chernobyl (1986) e Fukushima (2011), anche se quest’ultimo è stato causato da un evento estraneo al reattore (terremoto e conseguente tsunami).

3) Il prolungarsi nel tempo degli effetti letali delle radiazioni connesse direttamente o indirettamente alla fissione.

C’è infine un aspetto che non deve essere trascurato quando si parla di energia nucleare ed è quello psicologico. Se un incidente interessa una centrale idroelettrica o una termoelettrica (crollo o frana, fuoriuscita del combustibile anche in fase di trasporto) il problema viene affrontato e, prima o dopo, risolto. A questo punto, per l’opinione pubblica la questione è conclusa. Ben diversa è la situazione se un incidente coinvolge una centrale nucleare. Gli effetti non si avvertono immediatamente, le conseguenze durano nel tempo e i danni per gli esseri viventi compaiono lentamente. Le radiazioni non si vedono, non si sentono. Una zona contaminata deve essere evacuata e gli abitanti devono dimenticare le loro case e i loro paesi. Questo aspetto è stato affrontato seriamente ed oggi possiamo affermare che una centrale nucleare è molto più sicura rispetto a cinquanta o sessant’anni fa, sia

in termini di gestione del combustibile nucleare che in quelli di stoccaggio e

smaltimento dei rifiuti radioattivi. Resta tuttavia una sensazione di diffidenza verso il nucleare che spinge molti paesi a rifiutarlo (Italia compresa).

Negli ultimi cinquant’anni, soprattutto a causa dell’enorme aumento dell’industrializzazione mondiale, la Terra ha manifestato in vari modi lo stato di malessere che sta vivendo. La riduzione dell’ozono nell’atmosfera (il cosiddetto buco dell’ozono), la deforestazione selvaggia, l’aumento vertiginoso della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera (il cosiddetto effetto serra) sono alcune delle cause che stanno modificando il clima. Senza seguire questo o quel movimento d’opinione, è indubbio che stiamo vivendo un periodo di trasformazione dei ritmi climatici con effetti spesso drammatici.

Alcune delle cause citate sono state affrontate e, almeno in parte, risolte. I CFC (Clorofluorocarburi, responsabili del buco dell’ozono), che fino alla fine del secolo scorso venivano prodotti in grandi quantità per vari settori dell’industria (bombole spray, condizionatori, frigoriferi, ecc.) sono oggi del tutto scomparsi. Anche la deforestazione è passata da indiscriminata a monitorata con varie iniziative per ridurla ragionevolmente. Più problematico invece è lo sforzo di contenimento dell’anidride carbonica nell’atmosfera. L’eliminazione dei combustibili fossili (carbone, petrolio, gas) è, a tutt’oggi, praticamente impossibile e ciò spinge l’industria a sviluppare soluzioni alternative (pale eoliche, pannelli fotovoltaici). Una fonte innovativa molto promettente è data dalla fusione termonuclearecontrollata. Come accennato precedentemente, la produzione di energia da reazioni di fusione nucleare avviene senza emissione di anidride carbonica. Il combustibile è dato dai due isotopi dell’idrogeno (deuterio e trizio) che si possono estrarre

(direttamente o indirettamente) dall’acqua (H2O, mari, oceani). In particolare il

deuterio si ricava dall’acqua pesante (cioè D2O, dove D sta per deuterio). Anche se la percentuale di acqua pesante nei mari è di circa lo 0,016%, l’enorme disponibilità di acqua ci fa capire che il suo reperimento non è un problema. Al contrario il combustibile delle centrali a fissione (l’uranio e i suoi derivati) si deve ricavare da miniere non presenti in tutti i paesi e con procedimenti sicuramente inquinanti. Inoltre i prodotti di fissione si devono smaltire con sistemi sofisticati e costosi mentre quelli di fusione si smaltiscono con relativa semplicità. Questo perché la fissione genera prodotti radioattivi la cui vita è dell’ordine delle migliaia di anni mentre la fusione genera prodotti la cui radioattività è facilmente schermabile e la cui vita è brevissima.

Vediamo allora perché non sono ancora state realizzate centrali a fusione nucleare.

Carlo Comucci

NOTA BIOGFRAFICA

Carlo Comucci, professore emerito di matematica e fisica nei licei di stato, già preside del liceo scientifico italiano nell’Istituto Internazionale Montana di Zugerberg (CH), si è laureato in Fisica all’Università di Trieste, dove ha svolto per diversi anni attività didattica e di ricerca, occupandosi in particolare di fisica del plasma per la fusione termonucleare controllata. Dopo aver insegnato nei licei scientifici di Udine e Trieste, ha rinunciato all’incarico universitario a causa della sua passione per l’insegnamento liceale.

Ha vinto ripetutamente il concorso presso il Ministero degli Affari Esteri per l’insegnamento di matematica e fisica nei licei italiani all’estero. In tale veste ha insegnato nei licei scientifici italiani al Cairo, al Montana e ad Istanbul.

Dopo aver vinto il concorso a preside, gli è stata assegnata la sede del liceo scientifico “Isacco Newton” di Scandicci (FI) ma vi ha rinunciato perché, come lui stesso dice, si ritiene più un animale da cattedra che da scrivania.