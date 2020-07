Prodotto topico: torna l’evento che riscopre e valorizza il territorio

Montenero di Bisaccia ospiterà anche quest’anno una delle tappe del Prodotto Topico, l’evento che tende a riscoprire e valorizzare il territorio con i suoi prodotti tipici e identitari.

La manifestazione, che ospiterà Sabato 25 luglio a partire alle ore 19 in Piazza della Libertà i prodotti provenienti dai comuni dell’Abruzzo, del Molise, della Campania, della Puglia, della Sicilia e del Marocco, sarà anticipata lunedì 20 luglio alle ore 18 in Sala Consiliare dalla cerimonia di Proclamazione dei nuovi Prodotti Topici che saranno ammessi all’evento. «Le regole anti Covid hanno inevitabilmente condizionato le scelte sullo svolgimento degli eventi estivi di quest’anno – ha dichiarato il sindaco Nicola Travaglini – ma seguendo le prescrizioni, adottando gli opportuni accorgimenti e raccomandando di evitare gli assembramenti, abbiamo comunque deciso di mettere in cantiere lo svolgimento di alcune manifestazioni per un’Estate Montenerese che sarà forzatamente ridotta. Il Prodotto Topico è una delle prime manifestazioni che abbiamo deciso di ospitare, perché riteniamo rappresenti un momento di riscoperta e di divulgazione delle tradizioni locali attraverso la presentazione e la degustazione di prodotti gastronomici di assoluto pregio. A breve renderemo noti gli altri eventi dell’Estate Montenerese, che saranno realizzati grazie al determinante apporto della Pro Loco Frentana e al patrocinio del nostro Comune».