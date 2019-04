Prodotti alimentari contraffatti in un supermercato isernino

Blitz dei Carabinieri forestali di Isernia in un grande supermercato di Isernia. I militari dell’Arma avrebbero sanzionato il titolare perché nell’esercizio commerciale è stata trovata merce alimentare contraffatta e senza etichetta d’origine. La sanzione amministrativa sarebbe salatissima, intorno ai 20mila euro. La merce, invece, è stata posta sotto sequestro.

La contraffazione alimentare è la sostituzione totale di una sostanza alimentare con un’altra il cui pregio è nettamente minore. Riguardo alla contraffazione alimentare in Italia secondo dati del Censis si tratterebbe di un fenomeno in forte crescita che va di pari passo con la crescita in tutto il territorio europeo. I Carabinieri forestali sono particolarmente attenti a tali condotte che potrebbero risultare nocive per i consumatori. I controlli da parte dei militari dell’Arma sono capillari su tutto il territorio provinciale.