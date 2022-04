Processo “Sistema Iorio”. Assolto l’ex governatore Michele Iorio: mi ricandido

CondannatI a 12 anni Ignazio Annunziata (ex editore Gazzetta del Molise) e a 4 anni Angelo Percopo (ex dg Asrem)

“Sono pronto per la prossima campagna elettorale”. Si sistema la cravatta con un sorriso e il volto disteso l’ex presidente della Regione Molise, Michele Iorio, prima di rilasciare un commento sulla sentenza di assoluzione in primo grado nei suoi confronti dal processo sul Sistema che porta il suo nome. “Otto anni di processo, una sentenza dubbia perche’ giudicata politica da qualche commentatore a livello nazionale e con un’attività investigativa mirata essenzialmente alla distruzione della mia persona e della mia attività politica. Oggi poteva essere una giornata negativa, ma sono molto soddisfatto perché per me è una nuova nascita e un nuovo ritorno. Spero – ha concluso Iorio – di poter dare ancora il mio contributo per risollevare questa terra”.

Gli episodi contestati dalla Corte facevano riferimento a quando Iorio era ancora presidente della Regione; l’inchiesta si concluse nel 2014 e il processo iniziò alla fine del 2016. Tra le persone coinvolte c’erano politici, imprenditori, giornalisti, editori e funzionari pubblici. In un unico fascicolo, da decine di migliaia di pagine, confluirono vicende diverse che avevano come legame la figura dell’ex presidente della Regione, Michele Iorio. Erano una quindicina i reati contestati a vario titolo, diversi da indagato ad indagato. Tra questi corruzione, concussione, abuso d’ufficio, peculato, falsità materiale e ideologica, estorsione, violenza privata bancarotta e ricettazione.