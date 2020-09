Processo Pastore, il Forum: “Sul banco degli imputati dovrebbe esserci chi ha distrutto la sanità pubblica”

In occasione dell’apertura del processo a carico del Primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale Veneziale di Isernia, il dottor Lucio Pastore, per la morte di una paziente, il Forum per la difesa della Sanità pubblica di qualità del Molise esprime solidarietà ai familiari della defunta ed al dott. Pastore.

“Il processo – scrivono dal Forum – dovrebbe vedere sul banco degli imputati tutti coloro, politici ed amministratori che nel corso degli ultimi 16 anni hanno praticamente distrutto, nel Molise, la Sanità pubblica, l’unica deputata a gestire le urgenze, per favorire quella privata accreditata. Sul banco dovrebbero esserci anche coloro che avevano il compito di vigilare, ma non lo hanno fatto.

La drastica riduzione dei posti letto negli Ospedali pubblici, la mancata normale manutenzione degli stessi, il mancato rinnovo delle apparecchiature medicali, ma, soprattutto, il depauperamento progressivo del personale tutto, sia medico, sia infermieristico che ausiliario legato a 12 anni di blocco del turnover, ha creato una situazione di grave pericolosità per l’utenza e per gli operatori.

Da molti anni e ripetutamente noi del Forum come associazione e il dottor Pastore testimone sul campo, anche personalmente, abbiamo, invano, denunziato e fatto presente a tutti i livelli di responsabilità il grave pericolo che corrono gli utenti bisognosi di reali prestazioni di urgenza e che si rivolgono ai nostri ospedali pubblici.

Da non sottacere la pericolosità sia fisica che morale per il personale ospedaliero tutto, chiamato spesso ad essere il capro espiatorio di una totale debacle del sistema Sanitario pubblico; non a caso stiamo assistendo ad una fuga del personale qualificato che lascia il servizio non appena ha raggiunto la finestra pensionabile e spesso anche prima, nell’inerzia della novella dirigenza sanitaria che si ostina, forse per strani giochi, a non far decollare i concorsi pubblici banditi”.