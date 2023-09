Processo in Vaticano, la Santa Sede chiede i danni a Torzi

Nuovi guai in vista per l’uomo d’affari molisano Gianluigi Torzi. Infatti c’è una perizia che quantifica il danno di immagine subìto dal Vaticano nella compravendita fallimentare del Palazzo di Londra: un raggiro, rappresentato come un affare, che ha fatto sperperare almeno un centinaio di milioni di euro all’Obolo di San Pietro, destinato ai poveri.

Per ripristinare la reputazione del Vaticano serviranno 138 milioni. La Santa Sede ne chiede conto a monsignor Angelo Becciu, all’epoca, sostituto per gli Affari Generali della segreteria di Stato e che, ora, dopo la richiesta di condanna da parte del promotore vaticano Alessandro Diddi, rischia 7 anni e 3 mesi di reclusione, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la confisca di 14 milioni di euro.

Ma i 138 milioni vengono chiesti anche ai broker, ai prelati e ai mediatori con lui imputati: tra loro il molisano tristemente famoso Gianluigi Torzi.

Nelle carte del processo che inguaiano Torzi, la trascrizione di una chat tra il broker molisano e l’avvocato Squillace, che era stato presentato come legale della Segreteria di Stato, salvo però scoprire che lavorava in realtà per Torzi, tramite un altro studio legale. Torzi scrive: «Mi sto domandando, ma questa operazione come l’ho pensata?». «E chi lo sa! Replica l’avvocato, probabilmente hai avuto un’ispirazione … Divina». Torzi titolare della società Gutt S.A. è sospettato di aver tirato un pacco» al Vaticano, cedendo 4mila azioni dell’immobile di Londra e tenendone per sé le 1000 che avevano diritto di voto. E di aver approfittato della situazione, al punto che la Santa Sede fu costretta a sborsare altri 15 milioni per la restituzione del Palazzo.

Una seconda chat confermerebbe il raggiro ai danni del Vaticano, lì dove il broker molisano invia a Mincione, un altro intermediario, la prova del pagamento ricevuto di 40 milioni di sterline. Mincione esulta e Torzi gli fa eco. Micione afferma: «Non sembrano pochi». E Torzi rincara: «Oh, so veri».